Русофобия становится в Белоруссии нормой — Новости политики, Новости Белоруссии — EADaily

Белорусское общество по-прежнему расколото и его раскалывают целенаправленно, навязывая националистические мифы и новые правила поведения. Парадоксальным, на первый взгляд, образом инициатором раскола выступает чиновничья «идеологическая» вертикаль, представителей которой не так давно возвели в пантеон святых. Возмущение общественности игнорируется, а виноватых, как всегда, нет, потому что среди слуг верховного правителя их не может быть по определению — так считает сам правитель и слуги его, естественно, с этим согласны.

Не первый год в Белоруссии проводится политика «белорусизации», которую до 2016 года называли «мягкой» или «ползучей». В том году было сфабриковано уголовное «дело пророссийских публицистов» — трёх белорусских авторов российских СМИ, критиковавших политику властей и местных русофобствующих националистов. После 14 месяцев тюремного заключения в феврале 2018 года им вынесли приговор: по пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года. Фактически отсрочка означает запрет на выезд с территории республики, надзор спецслужб и возможность уехать сразу в лагеря по очередному сфабрикованному обвинению. То есть «белорусизация» из «мягкой» стала «жэстачайшай», если использовать терминологию Александра Лукашенко.

Неотъемлемой частью «белорусизации» является дерусификация, а в её рамках — беспощадная борьба с русским языком и идеей общерусского единства. В научной и учебной литературе, публичных выступлениях чиновников всячески подчёркивается обособленность белорусов, им приписываются выдуманные качества и девиантное поведение — например, во время Отечественной войны 1812 года, которая в современных белорусских учебниках не называется Отечественной.

С точки зрения современного официального ревизионизма, белорусы — не активные защитники общего русского Отечества, какими они были всегда, а какие-то терпилы, попадавшие под раздачу то во время наполеоновского нашествия, то во время Первой мировой войны. Лишь для Великой Отечественной войны сделано исключение, но с оговорками: массовое партизанское движение в БССР якобы имело целью создать основу для «суверенитета и независимости Республики Беларусь». Недаром в постсоветской республике регулярно чеканятся юбилейные медали и монеты с абсурдными надписями типа «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў».

Создатели этих кощунственных «шедевров» прекрасно знали, что «Республика Беларусь» появилась в 1991 году, и никакие немецко-фашистские захватчики при всём своём желании никак не могли на неё покушаться. Странно, как до сих пор не выпустили юбилейные медали, посвящённые «освобождению» постсоветской республики от каких-нибудь захватчиков в более ранние века. К слову, казахстанские коллеги при всех издержках аналогичной «казахизации», проявляют куда большую скромность. Две постсоветские республики были созданы в одно время. Однако казахстанский «елбасы» в 2002 году издаёт указ об учреждении медали «10 лет Вооружённых сил Республики Казахстан», а его белорусский коллега в 2007 году — указ об учреждении медали «90 лет Вооруженных сил Республики Беларусь».

Массовое производство и распространение монет, медалей, плакатов, значков и прочей продукции с такими и подобными надписями — целенаправленный процесс, являющийся частью более важного процесса переформатирования общественного сознания и внедрения в него новой, синтезированной местечковыми националистами идентичности. В этом естественными союзниками выступают власти формально союзной по отношению к России республики и прозападная оппозиция, оплодотворяющая своими наработками «святых» из чиновничьей «идеологической вертикали».

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Ярким примером целенаправленного раскола белорусского общества стало уничтожение русскоязычной топонимики. Ответственность за этот акт государственного вандализма поспешил взять на себя бывший милиционер и глава официального писательского союза Николай Чергинец. Несколько лет назад он вдруг стал резко вспоминать стихи прозаика Василия (Василя) Быкова, на которых якобы с младых ногтей рос Александр Лукашенко. Автор сомнительного качества беллетристики также подставился под шквал общественного возмущения в связи с массовой заменой указателей улиц, населённых пунктов и прочей топонимики на «мовные» аналоги. Вполне вероятно, что ему за это не платили, и по нутру своему он сам мог вызваться на выполнение такой миссии. Впрочем, мало кто тогда ему поверил, так как даже Чергинец в состоянии понять, кто в доме хозяин и на каком уровне принимаются подобные решения.

В данном случае на «многочисленные просьбы ветеранов» не ссылались, а уже постфактум предъявили возмущённой общественности престарелого беллетриста Чергинца. Когда о реальных виновниках происходящего начали писать в российской прессе, с указанием на причины, ключевых исполнителей, документы и прочие «дискредитирующих» обстоятельств, то власти, не мудрствуя лукаво, выбрали троих наиболее активных публицистов и тупо посадили их в тюрьму. Там их держали 14 месяцев, всевозможными способами принуждая к самооговору, параллельно развернули масштабную кампанию шельмования политзаключённых — недоставало разве что плакатов с кровавыми оскалами в лучших традициях пропаганды Пилсудского и Геббельса. Соучастниками политических репрессий сделали всех, кого только было можно — от «экспертов» Государственного комитета судебных экспертиз и штатных пропагандистов ведущих государственных СМИ до мелких поддакивающих «юных аналитиков», посла России, патриаршего экзарха и даже «всесоюзного умницы» Михаила Швыдкого.

Почему об этом приходится напоминать? Потому, что накануне кульминации фактически стартовавшей в 2018 году президентской кампании власти решили слегка поиграть в плюрализм, задав ему в 2016 году вполне определённые рамки. Не имея достаточного количества популистских пряников, власти раздают намёки на возможность ослабить гайки там, где уже резьба сорвана. Никакой либерализацией в Белоруссии и не пахнет — просто затеяна очередная лукавая игра на оголённом народном нерве. Уничтожать русскоязычную топонимику в двухмиллионном русскоязычном Минске — это всё равно, что ежедневно плевать минчанам прямо в лицо.

Если бы только минчанам — но и жителям других белорусских городов, население которых почти на 100% русскоязычное. В свете недавнего скандала с заменой русскоязычной вывески на минском железнодорожном вокзале в соцсетях напомнили, как годом ранее на железнодорожном вокзале в Гродно вроде бы случайно появились вывески на китайском языке. Судя по насаждаемой дерусификаторами топонимике, русский язык в Белоруссии не государственный, о чём прямо говорится в Конституции, а государственными являются английский, китайский и ещё некий, придуманный несколько лет назад с то ли чешским, то ли польским латинским шрифтом. Именно такое впечатление складывается, когда посещаешь вокзал, садишься в метро, идёшь по улицам и смотришь на указатели.

Происхождение странного языка с незнакомым белорусам шрифтом — история мутная, странная, и власти не считают необходимым хоть как-то объяснять творимое ими. Очевидно, латиничный новояз — не чудо, а продукт того самого синтеза альтернативной идентичности в пробирке местечковых националистов. В прессе мелькали фамилии деятелей неких «топонимических комиссий», непонятно кем, из кого и по каким критериям сформированных. Не проходило никаких общественных слушаний, никаких плебисцитов — народ просто поставили перед фактом наличия ещё нескольких языков взамен русского, родного для миллионов и используемого ежедневно почти ¾ населения Белоруссии. Мелькали упоминания о некоем Игоре Копылове, которому приписывают изобретение «беларускай лациницы», о которой белорусы слыхом не слыхивали — даже выпускники филфаков. Якобы именно с его подачи и появились надписи вроде «Uručča», «Michalova», «Hrušaŭka» и т. п. Очевидно, что городских сумасшедших в мегаполисе всегда хватало, однако далеко не все их предложения доходили до реализации. Следовательно, ответственность с властей на таких персонажей спихнуть никак не получится.

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Целенаправленное уничтожение русскоязычной топонимики в Белоруссии, где конституционно закреплён статус русского языка как государственного, на котором ежедневно разговаривает подавляющее большинство населения есть ни что иное, как реализация принятого Александром Лукашенко решения. Это и другие решения отражены в «протоколах поручений президента», которые не публикуются и имеют силу приказа. Бессменный руководитель Белоруссии пытается навести казарменные порядки повсюду и ответственность за невыполнение его приказов хорошо известна. В лучшем случае человек лишается работы, в худшем — отправляется в тюрьму.

Сторонники «белорусизации» советуют русскоязычному большинству изучать их новояз или «п***овать» в Россию», как это недавно предложил белорусам заместитель председателя местной легальной русофобской «Партии БНФ» Игорь Ляльков. Гражданин до сих пор на свободе, партия готовится развернуть предвыборную агитацию — реакция властей говорит сама за себя. Русофобия становится в Белоруссии нормой. Лукашенко всячески даёт понять, что если Москва не даст ему денег, то к власти придут такие, как Ляльков. Москву подобным испугать трудно, судя по украинскому и другим опытам. Что касается белорусского «народца», как его называет Лукашенко, то тот, может быть, и подучил бы очередную «матчыну мову», да вот незадача: латиничный новояз не представлен ни одним учебником, он существует лишь в воображении местечковых нациков.

Недавно белорусский официоз стал будировать тему кретинизма, как выразились бы французы, минской топонимики. Издание учреждённого и финансируемого Мингорисполкомом агенства «Минск-Новости» опубликовало статью «Где у вас станция „Мичалова“?»: Михаил Михайлов рассказывает об истории знакомства своей дочери с местной топонимикой. Выдуманная история или реальная — не столь важно, поскольку за последние годы в разных вариациях и в разных изданиях присутствовал примерно один и тот же сюжет, отражающий интеллектуальный уровень «белорусизаторов». Всё сводится к тому, что не только иностранцы, но и минчане уже не понимают, какими знаками их окружили власти и за что над ними так издеваются.

«Приходится подсказать: станция „Кастрычнiцкая“, где требуется сделать пересадку, и есть нужная нам „Октябрьская“. У нас в стране, поясняю на ходу, два государственных языка — русский и белорусский. „А это на каком?“ — показывает она уже в вагоне на непонятные надписи на схеме: Michalova, Hrušaŭka, Kastryčnickaja… „На иностранном“, — выкручиваюсь я. Сам же думаю: случись потребность, как объяснить иностранцу, что Мичалова — это вообще-то „Михалово“, а Хрущаўка — „Грушевка“? Просвещать его на предмет белорусской латиницы? И почему Дворец Республики в нашем метро обозначен на вполне понятном английском, как Palace, а площадь, на которой он расположен, ни чуть не square, а plošča?», — пишет минчанин в официозном издании.

За публикации в рамках проблемного поля, освещенного изданием Мингорисполкома (будем называть вещи своими именами) в прошлом году минчане Сергей Шиптенко и Юрий Павловец, а также брестский сторож Дмитрий Алимкин получили приговор Мингорсуда. За одно и то же «пророссийские публицисты» получили 14 месяцев тюрьмы и 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года, а автор официозного издания — зарплату с премией. Весь этот юридический, идеологический и нравственный бардак — в тоталитарной Белоруссии, где уже четверть века один «жэстачайшый» деятель всё наводит и никак не наведёт пресловутый порядок. И не наведёт, потому что, как сказал бы бессмертный персонаж Михаила Булгакова — бардак не в клозетах, не в школах и далее по списку, а в головах.

Максим Самойлов





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