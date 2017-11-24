Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума

Крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО в пятницу, 24 ноября, повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек.

Об этом говорится на сайте “Консалтинговой группы А-95”.

Цена бензина А-92 в этих сетях повысилась до 28,99 грн/л, А-95 – до 29,99 грн/л, А-95+ – до 30,99 грн/л, ДТ – до 27,49 грн/л. Стоимость топлива в этих сетях достигла исторического максимума, последний раз до 30 грн/л цены в рознице доходили в феврале 2015 года, в период резкой девальвации гривны.

Кроме ОККО и WOG за прошедшие сутки на 10 коп/л цены поднял Marshal. Остальные операторы цены пока не меняли.

Средняя цена по Украине А-92 – 26,92 грн/л, А-95 – до 27,65 грн/л, А-95+ – до 28,76 грн/л, ДТ – до 25,43 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 24 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,04 грн/л, А-95 – на 3,02 грн/л, А95+ – на 3 грн/л, а ДТ прибавило 3,46 грн./л.