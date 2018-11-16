Ручной режим: как остановить рост цен в Украине и не завалить экономику (Апостроф, Украина):

В Украине растут цены. Особенно на продуты питания, которые составляют значительную часть «потребительской корзины» среднего украинца. «Апостроф» выяснил, почему в нашей стране по-прежнему инфляция очень высока, и есть ли способы ее замедлить.

Инфляция в Украине остается высокой. По итогам 2018 года, по прогнозу Национального банка Украины (НБУ), она должна составить 10,1%. Это — обновленный прогноз регулятора, сделанный им в конце октября — ранее Нацбанк ожидал роста потребительских цен на уровне 8,9%. Международный валютный фонд (МВФ), который является главным кредитором нашей страны и вот-вот должен предоставить нам новый кредитный транш после более чем годичного перерыва, дает еще более пессимистический прогноз — 10,9% (забавно, но прежний прогноз фонда был на уровне 10,1%). Очевидно, что повышение с 1 ноября цен на газ для населения на 23,5% добавит «очков» итоговой цифре.

Как известно, за словом «инфляция» скрывается банальный рост цен. Цифры, которые из месяца в месяц, а также по итогам каждого года, публикует Государственная служба статистики, отражает усредненный показатель увеличения цен в стране. Учитывая, что некоторые товары и услуги могут в течение года не дорожать вовсе, а другие, наоборот, расти в цене опережающими темпами (например, продукты питания), то, получается, что эти данные являются чем-то вроде средней температуры по палате. Тем не менее, инфляция, а также динамика изменения ВВП являются основными (хоть и не единственными) макропоказателями экономического состояния страны.

Инфляция хорошая и плохая

Ученые-экономисты давно спорят о том, хорошо это или плохо, когда есть инфляция. Дабы избежать излишней научности, отметим, что консенсусное мнение таково: высокая инфляция — это плохо, а низкая — скорее, хорошо. Считается, что умеренная инфляция стимулирует потребление, которое является весомым фактором экономического роста, тогда как отсутствие роста цен или даже их снижение (по-научному «дефляция») может свидетельствовать об отсутствии потребительского спроса со стороны населения, а, значит, является индикатором того, что экономика не растет или растет недостаточными темпами, а то и вообще падает.

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Классическим примером такой корреляции между инфляцией и ростом ВВП может служить 2013 год в Украине, когда при нулевом росте экономики цены выросли всего на 0,5%. По крайней мере, таковы официальные данные статистики. В 2012 году, кстати, в стране (также, если верить Госстату) была дефляция 0,2% при анемичном росте на уровне 0,2%.

Но иногда падение экономики сопровождается не замедлением инфляции, а ее раскручиванием. Такое явление известно как «стагфляция» (производное от двух слов — «стагнация» и «инфляция»). Здесь уместно вспомнить 2015 год, когда ВВП Украины обвалился на 10%, а цены выросли более, чем на 40%. Немногим лучше был 2014 год — падение ВВП на 6,5% при росте цен на 24,9%. Для такой ситуации в нашей стране были объективные причины (война, утрата части территории, разрыв долгосрочных экономических контактов со страной-агрессором, тяжелое наследие «папередников»), а также субъективные (неспособность правящей элиты провести необходимые реформы, сохранение и даже усугубление рентно-сырьевой модели экономики, коррупция).

Но чаще для Украины характерны умеренный рост ВВП при умеренной же инфляции, которая, как правило, составляет, либо несколько меньше, либо несколько больше 10% (рекордный рост экономики в Украине был отмечен по итогам 2004 года — 12%, при этом показатель инфляции был на том же уровне).

В 2016-2017 годах отечественная экономика начала постепенно выходить из кризиса, показав в этот период слабый, но все же рост на уровне 2,5%. При этом инфляция по-прежнему превышает 10% (12,4% — в 2016 году и 13,7% — в 2017 году). Как уже было отмечено выше, по итогам текущего года рост цен однозначно превысит 10%.

Цены, стой, раз-два

И это серьезно беспокоит Нацбанк, поскольку инфляционное таргетирование (режим денежно-кредитной политики, целью которой является обеспечение ценовой стабильности) — одна из главных задач регулятора.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин на днях высказал ряд соображений по поводу того, как можно замедлить рост цен в нашей стране. В своем аккаунте в Фейсбуке он, в частности, написал, что для достижения этой цели считает целесообразным снижение ставки НДС на продукты питания, а также введение государственного регулирования цен путем установления максимальной торговой наценки на соответствующие товары.

Данилишин считает, что максимальная наценка на продукты питания не должна превышать 15% от цены от производителя, на другие товары — не более 30%, что касается импортных товаров, то наценка, по его мнению, не может быть выше 30% от их таможенной цены.

На самом деле в Украине до 2017 года существовало госрегулирование цен на так называемые «социальные» продукты — хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло, детское питание. Поэтому правильнее говорить не о введении, а возвращении государственного регулирования цен в стране, или, точнее, о такой возможности, так как соответствующее решение может принять только правительство.

Мина замедляющего действия

Но помогут ли предлагаемые меры достичь нужной цели — обуздания инфляции?

НДС — налог на добавленную стоимость, который составляет в Украине 20%, отражается в ценах всех потребляемых нами товаров и услуг. По сути, этот тот налог, уплаты которого, в отличие от всех остальных, невозможно избежать. Если, конечно же, не отказаться от покупки этих товаров и услуг, что, безусловно, крайне сложно.

«Снижение налогов приведут к падению цен на многие группы товаров, в том числе и на продукты. Но при дефиците бюджета снижение НДС на любой из видов товаров вряд ли обрадует Кабмин, поэтому существует высокая вероятность, что снижение (ставки) этого налога не произойдет», — сказал «Апострофу» аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко.

В свою очередь, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в разговоре с изданием отметил, что НДС является основным наполнителем государственного бюджета, соответственно, с его снижением появится «дырка в бюджете».

По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, озвученные предложения по замедлению темпов инфляции «помогут приблизительно так, как если во время холодов установить обогреватель на улице».

В комментарии «Апострофу» он напомнил, что когда в Украине действовало ограничение наценок на «социальные» продукты, торговые сети часто занимались манипуляциями, выбрасывая на прилавки товары с истекающими сроками хранения, а также прибегали к «маркетинговому» ходу, когда вместе со снижением цены уменьшался и объем или вес товара (например, с 1 килограмма упаковки до 900 граммов).

По словам Максима Пархоменко, государственное регулирование цен, конечно же, может замедлить рост инфляции, «но это сдержит конкуренцию на рынке и не позволит экономике развиваться более эффективно».

Сергей Фурса высказывается менее дипломатично: «Это — путь Венесуэлы, и он всегда заканчивается одинаково — продукт просто пропадает».

Кроме того, по его словам, в прежние годы госрегулирование цен было напрямую связано с коррупционными схемами, и, если будет реанимировано госрегулирование, эти схемы тоже вернуться. «Поэтому, вы либо повышаете коррупционные возможности украинских чиновников, либо вы наносите удар по вашему рынку», — резюмировал эксперт.

Цена развития

Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление инфляции — до 6,3% в 2019 году и до 5% — в 2020-м. Это — все равно больше, чем в развитых странах, где она редко выходит за рамки 3%.

«Мы — развивающаяся экономика, и низкая инфляция (в развивающихся странах) — в принципе редкость. Если мы говорим об инфляции последних двух лет, то ее природа — опережающий рост доходов населения. У нас нет инвестиций, поэтому, когда не становится больше продукции, и этот рост доходов не является результатом инвестиционной активности, то начинается инфляция», — отметил Сергей Фурса.

Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран также указывает на рост зарплат как одну из причин ускорения инфляции в нашей стране. Кроме того, по его словам, сюда же, в административную составляющую роста инфляции, можно отнести и увеличение бюджетных выплат на социальные нужды, а также повышение коммунальных тарифов.

Но есть еще одна категория причин. «Инфляцию часто приносит извне. Это — или рост цен на импорт, или рост цен на наши товары на экспорт, что заставляет поднимать цены внутри страны», — сказал он в комментарии «Апострофу».

По словам Андрея Новака, сегодня высокий уровень инфляции обусловлен резким подорожанием энергоносителей, из-за чего «как цепная реакция повышаются цены на все без исключения товары и услуги», а также девальвация гривны, «которая делает импортный товар дороже» (по иронии, в последние дни гривна укрепляется, но, как писал ранее «Апостроф», к концу года ожидается ее девальвация).

Что же нужно делать, чтобы замедлить рост цен (учитывая, что предложения по снижению ставки НДС и введению госрегулирования не помогут)? Очевидно, что необходимо устранить факторы, которые способствуют их росту.

По словам Андрея Новака, нужно остановить «неадекватное» повышение тарифов на энергоресурсы, а также принять меры по предотвращению девальвации национальной валюты, но «сейчас экономическая политика прямо противоположная».

Сергей Фурса считает, что с прекращением необоснованного роста доходов населения, «если не возникнет предпосылок для девальвации», инфляция пойдет на спад. «А, если глобально, то нужно привлекать инвестиции, для того, чтобы любой рост доходов встречал пропорциональный рост предложения товаров», — резюмировал специалист.

Однако инвестиции пока в Украину приходить не спешат — их привлечение возможно лишь в случае демонтажа нынешней модели экономики, которая заземлена политической структурой отечественной власти. Круг замкнулся…

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