Рубль в этом году обретет долгожданную стабильность

Несмотря на благоприятный внешний фон – высокую ожидаемую стоимость нефти в 2018 г. и ускорение роста мировой экономики, укрепление рубля ограничено интервенциями Минфина и стагнацией физических объемов поставок нефти в рамках сделки ОПЕК+.
В 2017 г., несмотря на отдельные краткосрочные периоды разнонаправленного движения стоимости нефти и рубля, в целом основным драйвером курса российской валюты оставалась именно цена нефти. За год она прибавила 17,7%, а курс рубля к доллару – 6,7%. Рубль мог бы укрепиться и сильнее, но этому препятствовало новое бюджетное правило Минфина.
По нашим оценкам, в 2018 г. макроэкономические условия будут даже лучше: мы ожидаем среднюю цену нефти $62 за Brent, или +16% к среднему уровню 2017 г. Мировая экономика ускоряется, рост мирового ВВП пересмотрен с 3,7 до 3,9% (МВФ), такие же темпы ожидаются и в 2019 г. Последний раз мировая экономика росла так быстро в 2010 г., восстанавливаясь после кризиса 2008-2009 гг., до этого подобные темпы роста были присущи 2003-2007 гг. Сырьевые валюты в таких условиях традиционно укрепляются: индекс валют развивающихся стран к доллару со второго полугодия 2003 г. до конца 2007 г. вырос на 55%, за 2010 г. – на 13,3%.
Сальдо торгового баланса продолжит расти
Профицит внешней торговли сейчас основной фактор укрепления российской валюты. Как мы и ожидали, ситуация в 2017 г. начала улучшаться: среднемесячное превышение экспорта над импортом составило $9,6 млрд (против $7,5 млрд в 2016 г.). В 2018 г., по нашим оценкам, рост сальдо торгового баланса продолжится, однако будет не столь существенным и составит в среднем $11 млрд в месяц с традиционно более сильным профицитом в I квартале ($15-16 млрд ежемесячно) и более низкими значениями в летние месяцы.
Политика денежных властей становится антициклической
В 2018 г. против рубля будет играть бюджетное правило: мы ожидаем, что Минфин выкупит порядка $48 млрд на внутреннем рынке (в 2017 г. – лишь $14,1 млрд). Такой агрессивный покупатель хотя и распределяет интервенции равномерно, в годовом выражении существенно препятствует укреплению национальной валюты: без бюджетного правила можно было бы ожидать падения доллара ниже 50 руб./$.
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