Рубль в 2020 году рухнет на 17% — аналитики АКРА

Рейтинговое агентство АКРА в обновленном макропрогнозе предсказало ослабление курса рубля в следующем году.

Мировая экономика в 2020 году может столкнуться с системным кризисом из-за тарифных войн и резкого замедления глобальной торговли, который для России выльется в падение спроса на сырьевые товары, сокращение экспортных доходов и в конечном итоге новую, масштабную девальвацию рубля, — пишет finanz.

«С большой вероятностью взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду уже в следующем году: американская экономика скатится в первую за 11 лет рецессию (-0,7%), темпы роста в Китае, уже минимальные за 25 лет, рухнут до 4% в год, а экономика Евросоюза останется в ловушке стагнации — ее ВВП прибавит всего 0,2%», — пишут аналитики.

Более 20% экспорта России приходится на прямых участников торговых войн: это ударит по спросу на сырьевые товары, за счет которых российская экономика получает три четверти экспортных доходов.

При базовом сценарии цены на нефть Urals с 63 долларов за баррель упадут до 53 долларов. В результате Россия недосчитается 43 млрд долларов валютной выручки, что приведет к 17% обвалу рубля. Средний курс доллара составит 73,8 рубля. Евро поднимется выше 80,3 рубля.

В пессимистичном сценарии АКРА — с нефтью по 40, падением ВВП США на 1,5%, замедлением Китая до 3,9% и скатыванием в рецессию Евросоюза (-0,5%) — экономика РФ уйдет в минус на 2,2%.

В этом случае курс доллара взлетит до 79,5 рубля, евро — до 87,5 рубля, инфляция разгонится до 5,6%, а ЦБ возобновит повышение процентной ставки (до 9,25% годовых), чтобы защитить валютный рынок и зажать денежную массу, не позволяя ей разгонять рост цен на уровне потребителей. Реальные доходы населения в таком сценарии рухнут на 4,1%.

Согласно оптимистичному сценарию, в следующем году среднегодовой курс доллара будет равен 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до 66,1 доллара.

«В случае проблем в мировой экономике, рубль подвергается усиленному давлению. Не исключено, что ему достанется и при очередном витке рыночных страхов. Однако стоит обратить внимание, как быстро центробанки приходят на помощь. Разворот политики ФРС, ЕЦБ, снижения ставок от Банка Китая и других центробанков были в последние месяцы и питали рост рынков.

Судя по всему, центробанки остаются на страже мировой экономики. Смягчение монетарной политики еще далеко не в полной мере отразились на экономике. Наравне со сценарием кризиса, правдоподобным может оказаться, что мировая экономика вновь наберет скорость роста. По цепочке это способно тянуть спрос и цены на сырье, в свою очередь помогая рублю», — отмечает команда аналитиков FxPro.

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