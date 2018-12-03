Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро — РосРегистр

Мировая экономика довольно нестабильна, это доказывается тем, что стоимость нефти на международных биржах взлетела больше чем на два доллара за баррель в течение пары часов, что привело к укреплению российской валюты относительно доллара, причем, динамика курса стремится вверх. Кроме доллара, по отношению к рублю ослабла и единая европейская валюта.

Резкий скачок цен нефти обусловлен новостями о выходе Катара из ОПЕК+, несмотря на то, что данное государство имеет мизерное влияние на общий нефтяной рынок, их решение значительно поспособствовало поднятию цен эквивалентно возможной потере определённого объема энергоресурса на мировом рынке.

Сегодня, 3 декабря, проходят первые биржевые торги отечественной валюты за этот месяц, которые были открыты резким скачком курса рубля. Прямо в начале торгов цена на доллар опустилась в упор к 66 рублям (на 87,5 копеек), а евро, соответственно, в упор к 75 рублям (на 67,2 копеек), по информации на 19:10:25. Кроме выхода Катара из ОПЕК+, на рост нефтяных цен повлияла встреча Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, на которой они договорились продлить соглашения, ограничивающие добычу нефти странами ОПЕК.

Стоит отметить, что новости о примирении США и КНР в торговой войне также оказали положительное влияние на российскую валюту. Мировые лидеры, состоящие в нефтяном картеле, не особо восприняли выход Катара из ОПЕК+, ведь это государство добывает меньше двух процентов от общего количества добываемой картелем нефти.

Для Российской Федерации не имеет особого значения выход Катара из картеля, однако, стоит отметить, что Катар является одним из мировых лидеров по добычи природного газа, объём добычи которого составляет более 180 миллиардов кубометров в год, а это треть всего добываемого газа Россией. (2a02:c207:2017:7593::1). Исходя из этого факта, Катар является неоспоримым конкурентом России, так как после его выхода из нефтяного картеля, Катар существенно увеличит добычу природного газа.

Однако пути сбыта у России и Катара разнятся, сходятся лишь в одном – в Китае, но чтобы развить сбыт газа из Катара необходимо вложить много миллиардные средства в развитие газовой отрасли. У них таких денег нет, и никто им не поможет, так как никто не захочет спонсировать потенциального конкурента.

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