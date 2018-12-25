Рубль прогноз на 2019 год: что будет с рублём, мнение экспертов, как повлияет цена нефти на рубль — РосРегистр

События на международном валютном рынке и рынке нефти последних дней заставляют нервничать финансистов и аналитиков — цены на нефть падают просто катастрофически и тянут за собой вниз российский рубль. Эксперты призывают готовиться к очередной волне экономического кризиса в стране уже с 2019 года — национальная валюта не выстоит в сложившихся условиях.

Антироссийские санкции, дешевая нефть и неблагоприятная геополитическая обстановка — вот основные факты, которые будут задавать темп роста курса рубля в следующем году. Возвращение к закупке валюты Центральным банком с января 2019 только усугубит ситуацию, ведь первые факты, которые были названы, не способствуют укреплению национальной валюты, а наоборот, заставляют ее слабеть по отношению к валютам иностранным.

Что будет с рублем в 2019 году — мнение экспертов

По данным издания РИА-Новости, рубль уже с начала года начнет дешеветь, ведь такому развитию событий способствует сразу несколько факторов. Так, угроза введения новых санкций США против России сохраняется, а Центральный банк возвращается к закупке валюты в рамках бюджетного правила. Цены на нефть падают даже в условиях, когда страны ОПЕК пытаются их сдержать — стоимость черного золота не может не повлиять на всю мировую экономику, а странам развивающимся в данном случае и вовсе придется не сладко.

Эксперты уверяют, что цены на нефть давно перестали играть ключевую роль в стоимости рубля на международном рынке. Но характерная особенность все же осталось — когда стоимость черного золота высока, то на рубль она влияет не слишком, а вот при падении цены на нефть ее связь с деревянным сразу начинает ощущаться.

Доллар по 75 рублей и евро по 83 рубля — вот главные прогнозы экспертов на 2019 год, касающиеся стоимости рубля. По мнению аналитиков, государству нужно готовиться к девальвации национальной валюты.

«Мягкое ослабление рубля продолжится. И если на внутреннем рынке не произойдет шоков из-за повышения НДС и роста цены на топливо, то негативные факторы и всплеск инфляционных ожиданий относительно легко купируются повышением ключевой ставки, а среднегодовой курс будет в диапазоне 65-75 рублей за доллар», — считает Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

Спасти рубль от падения сможет Центробанк повышением ключевой ставки и введением нового моратория на закупку валюты по бюджетному правилу — извне ждать поддержки рублю не стоит, ведь цены на нефть в 2019 могут опуститься до рекордного минимума.

Цена на нефть и положение рубля — связь в 2019 году

По данным агентства «REGNUM», в 2019 году мировая экономика остановится в своем развитии, что буквально ударит по развивающимся странам. Высокое предложение на рынке нефти и достаточно низкий спрос, а также увеличение предложения за счет роста количества добываемого сырья в США поспособствует снижению цены на черное золото ниже 50 долларов за баррель.

Рубль не сможет не отреагировать на такое падение стоимости — валюта будет слабеть. При этом грамотные действия регулятора будут помогать национальной валюте укрепляться, так что прыжки курса валют будут наблюдаться в стране на протяжении 2019 года. Максимальная цена на американца составит 77 рублей за единицу, минимальная — 65. рублей.

Что касается цен на нефть, то здесь прогнозы эксперты дают разные. Одни уверены, что стоимость черного золота в 50 долларов за баррель продержится довольно долго, а после нефть и вовсе упадет в цене до 39 долларов. Другие же прогнозируют — при снижении стоимости сырья его станет просто невыгодно добывать, а потому очень быстро предложение на рынке снизится, что поспособствует росту цены на черное золото.

Но поможет ли нефть, которая может вырастет в цене, рублю справиться с внешним давлением? Только временами — уверяют аналитики. Курс стабильным не будет в следующем году и по этой причине также.

По мнению экспертов, шокирующей цена на доллар в стране будет в начале 2019 года и до середины — после ситуация может немного стабилизироваться.

Прогнозы экспертов на 2019 год — в чем хранить сбережения

В условиях кризиса многие жители страны стараются перевести вклады в национальной валюте в валютные, чтобы деньги хранились с большей стабильность и вероятностью сыграть своему владельцу на руку, чем обесцениваются.

При этом эксперты предупреждают — валютные вклады в 2019 году могут подвергнуться опасности. Так, в самом последнем пакете санкций от США, который пока не принят, но и не забыт, есть запрет российским крупным банкам на пользование долларом и на проведение операций в американской валюте — если закон будет принят Конгрессом, то все валютные вклады попросту конвертируют в рубли, причем не по самому выгодному курсу, как уже можно предположить.

Эксперты советуют разделить существующие деньги на несколько частей и хранить в разном виде — в рублях, в долларах, в евро. При этом не спешите закупаться валютой в периоды паники — дождитесь укрепления рубля, а таковые всегда случаются после его падения, а уж после покупайте валюту иностранную. Граждане России зачастую и теряют свои средства в период всеобщего ажиотажа — доллар растет в цене, все спешат его купить, но после он вновь опускается, а потраченные средства вам уже никто не вернет.

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