«Рубль не упадет более чем на 5%». Воронежские эксперты дали прогноз на 2020 год. Последние свежие новости Воронежа и области

Для экономики России 2019 год стал успешным: рубль укрепился по отношению к доллару и евро. На среду, 18 декабря, курс 62,55 и 69,57 соответственно, тогда как в начале года в среднем было около 67 рублей за доллар и 76-77 за евро. Оптимистичные прогнозы эксперты дают и на 2020 год, но с оговоркой на политическую ситуацию и возможность мирового финансового кризиса. Прогнозы для РИА «Воронеж» сделали местные экономисты и политологи.

Что говорят экономисты?

Юрий Трещевский, завкафедрой экономики и управления организациями экономфака ВГУ:



– Курс доллара может меняться, если Минфин будет «играть». Госбюджет по доходам закрыли, а по расходам он не выполняется. Министерство может попытаться наполнить его, играя с курсом рубля. То есть укрепить рубль, скупить относительно дешевые доллары, потом опустить рубль (выбрасывая большое количество на рынок) и продать валюту. При таком подходе в январе рубль будет стоить чуть ниже, чем сейчас. Но изменения будут не глобальными.

На курсе рубля может сказаться ситуация с Северным потоком-2 (строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, пройдет через пять стран – Россию, Германию, Данию, Финляндию и Швецию. – Прим. РИА «Воронеж»). При благоприятной политической ситуации, если все пройдет спокойно, рубль не будет падать в течение всего следующего года. Если с Северным потоком будут проблемы (разрешение от Дании под вопросом), курс рубля может упасть. Но я думаю, что не глобально – доллар будет стоить дороже в среднем рублей на 5. Пока целостной картины относительно Северного потока-2 в информационном поле нет. Я думаю, что более понятной ситуация будет в феврале.

Елена Чуфринова, независимый банковский аналитик:



– В 2019 году рубль укрепился. Доходность от вложения в рубли была одной из самых высоких, если сравнивать с другими странами. Уходящий год был достаточно хорошим, сколько бы бизнес ни жаловался. В начале 2000-х рынки за год росли в среднем на 40%, сейчас – на 10%, а бизнес к этому не привык. Он не умеет работать в устоявшихся условиях. В этом году показатели выручки большинства предприятий хорошие, кредитные и депозитные ставки падали, что способствовало стабильности деятельности. Весь год был успешными и для рубля, и для экономики в целом. В начале года (январь – новогодний месяц, он не показателен), скорее всего, рубль будет стабильным, так как с нефтью ничего не должно случиться. Весь 2020 год будет похожим на уходящий, но только если не случится мирового кризиса.

Однако есть достаточно много косвенных факторов, которые указывают на то, что мировой кризис все-таки будет, пусть и не такой масштабный, как в 2008-м. К примеру, биржевые показатели, наличие «пузырей» на ряде рынков (торговля крупными объемами товара или ценными бумагами по ценам, значительно отличающимся от справедливой цены). Показатели говорят, что кризис возможен, в том числе и рукотворный в случае резкого обострения конфликта между США и Китаем. Если это произойдет, то рубль может пойти по плохому сценарию.

Что говорят политологи?

Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований:



– Существенных изменений на политическом поле внутри страны не ожидается. Весь 2020 год будет годом подготовки к выборам в Госдуму 2021 года. Власти приложат все усилия, чтобы получить конституционное большинство в парламенте. Кроме того, в 2020 году пройдет ряд региональных кампаний, в том числе по выбору губернаторов. Поэтому правительство будет делать все возможное, чтобы обеспечить экономическую стабильность.

На форуме «Россия зовет» во время беседы Антона Силуанова (министр финансов), Алексея Кудрина (глава Счетной палаты РФ) и Максима Орешкина (министр экономразвития) нам объявили, что с нас собрали триллион рублей, благодаря повышению НДС и пенсионного возраста, но он пока не тратится. До сих пор не создали эффективных механизмов инвестирования этих средств. Поэтому нацпроекты будут работать активнее. Значит, большое количество денег вольется в экономику. Если рублей на рынке будет чуть больше, доллар может немного подрасти, но это даже позитивно для внутренних производителей. Это не окажет серьезного влияния на экономику в целом.

Если говорить о санкциях против России, то Запад устал от них. Прежде всего европейцы, французы, немцы. С другой стороны, для отмены санкций нужны очень хорошие новости. Я думаю, что серьезного прогресса в ситуации с Украиной, который позволил бы снять санкции, не будет. Режим останется примерно таким, как сейчас.

Больше влияния может оказать мировая экономика. Американская экономика остается самой влиятельной. Она растет уже 10 лет. Это рекордный показатель (с момента преодоления кризиса 2008 года). Коррекция неизбежна, а с США может начаться мировой кризис. О неизбежности этого говорят известные эксперты-экономисты. Но Трамп не заинтересован в том, чтобы Штаты свалились в экономический кризис. Я думаю, что он сделает все возможное, чтобы до ноября (до выборов президента) экономические показатели были благоприятные. Если ситуация не выйдет из-под его контроля, каких-то сюрпризов в мировой экономике мы не увидим. В таком случае рублю ничего угрожать не будет.

Важный момент – отношения США с Китаем. Торговая война то обостряется, то затихает. Сейчас ведутся очередные переговоры по поводу пошлин. Трамп, конечно, будет занимать жесткую позицию, но я не думаю, что он будет закручивать гайки, чтобы негативно не повлиять на американскую экономику.

Может также повлиять ситуация на Ближнем Востоке – противоречия между США, Ираном и Израилем накаляются. Ситуация балансирует на грани конфронтации, но в серьезных военных действиях никто не заинтересован. Если же на Ближнем Востоке ситуация усугубится, произойдет всплеск цен на нефть, что повлияет на курс рубля. Чем выше будут цены на нефть, тем дороже рубль.

Подводя итог, скажу, что в глобальной экономике следующий год, скорое всего, будет инерционным, но с общим трендом к замедлению, так как замедляется китайская экономика. Это означает, что серьезных изменений для курса рубля не будет в случае, если мы не столкнемся с мировым кризисом.

Владимир Инютин, директор Центра социально-политических технологий:



– В последнее время рубль находится в большой автономии от курса нефти. Мы видим, что в последние годы нефть дешевела, дорожала, но серьезных колебаний с рублем не было. Ожидать, что они будут связаны с внутриполитическими или внутриэкономическими событиями, нет смысла.

Колебания могут быть связаны с поведением глобальных игроков на мировой карте. Но и здесь каких-то серьезных изменений я не ожидаю. Рубль привязан к основным мировым валютам. США сейчас настроены на ослабление курса доллара. Политика, которую проводит Трамп, связана с предоставлением преференций американским экспортерам, собственной рабочей силе. Когда создаются условия для местных компаний, прежде всего переходят к удешевлению валюты. В этом плане США борется с Китаем, который постоянно стремится уронить юань. Это нестандартная ситуация. Еще 20 лет назад трудно было представить, что основные мировые державы будут стремиться ослабить свою валюту для получения экспортных выгод. Я думаю, что на фоне этого рубль останется относительно стабильным. Он может немного снизиться из-за общей депрессивности российской экономики, но падение будет не более 5% от нынешнего курса в течение всего 2020 года.

Какие прогнозы дают на федеральном уровне?

Федеральные СМИ приводят данные аналитического подразделения «Сбербанка» Sberbank CIB, по которым перспективы рубля довольно оптимистичны. В среднем, по данным аналитиков крупнейшего банка страны, в следующем году курс будет находиться на уровне 64 рублей за доллар.

«Мы ожидаем, что в 2020 году пара USD/RUB в среднем будет на уровне 64. Вместе с тем не следует забывать о рисках, связанных с неопределенностью в глобальной экономике, а также о специфических геополитических рисках России. В целом мы полагаем, что риск ослабления рубля относительно нашего базового сценария сильнее, чем риск укрепления», – цитируют федеральные СМИ аналитиков.

Ранее федеральные СМИ давали прогноз Министерства экономического развития. По базовому сценарию, курс рубля к доллару в 2020 году в среднем составит 65,7. По консервативному (с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических условий), – 68,7 рубля за доллар.

Оценку дали и независимые эксперты. О том, что радикальных изменений ждать не стоит, заявили аналитики холдинга «Финам»:

– Власти будут продолжать покупать валюту на открытом рынке согласно бюджетному правилу, что препятствует укреплению национальной валюты. В то же время ожидание начала расходования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и возобновления выпуска евробондов российскими корпоративными заемщиками может создать дополнительный приток валюты на рынок. Цены на нефть и санкционное давление, вероятно, останутся традиционными источниками волатильности для рубля. В целом мы ожидаем, что курс будет колебаться в диапазоне 63 – 68 рублей за доллар.

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