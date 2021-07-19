Рубль на грани

График рубля к доллару интервалами в 60 минут

Рубль ослаб в понедельник, отступив от порогового значения 74 по отношению к доллару, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку цены на нефть упали после того, как ОПЕК + преодолела внутренние разногласия и согласилась увеличить добычу, что также привело к падению российских акций.

Другим фактором давления явился общее неприятие риска инвесторами на мировых рынках и усиление спроса на защиту: доллар и иену. Ежедневный рост числа случаев инфицирования в США, Европы и Азию и среднемировое число новых случаев за семь дней в день превысило полмиллиона впервые с мая.

В 07:51 по Гринвичу рубль был на 0,56% слабее по отношению к доллару до 74,48, недельного минимума, и потерял 0,26% до 87,66 по отношению к евро.

Цены на нефть снизились после того, как в воскресенье министры ОПЕК + согласились увеличить поставки нефти с августа, чтобы снизить цены, которые поднялись до максимумов за 2,5 года, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии коронавируса.

Нефть марки Brent, мировой ориентир для основного экспорта России, упала на 2,88% до 71,47 доллара за баррель.

«Несмотря на локальную просадку, мы считаем увеличение квоты на добычу нефти в России положительным моментом для рубля в среднесрочной перспективе», — отмечают аналитики Промсвязьбанка.

В записке BCS Global Markets говорится, что Россия и другие развивающиеся рынки могут столкнуться с продолжающимся давлением из-за нерешительности по поводу восстановления мировой экономики, несмотря на то, что сезон корпоративных доходов в США пока превышает ожидания.

Рубль действительно поддерживается налоговым периодом в конце месяца, который обычно побуждает компании, ориентированные на экспорт, конвертировать выручку в иностранной валюте в рубли, а также ожиданиями повышения ставок центральным банком в конце этой недели.

Эльвира Набиуллина заявила в прошлом месяце, что совет директоров может рассмотреть возможность повышения ставок с 5,5% шагом 25-100 базисных пунктов на своем заседании 23 июля, чтобы сдержать инфляцию.

Российские фондовые индексы были самыми слабыми с конца мая.

Индекс РТС в долларовом выражении упал на 1,73% до 1 575,9 пункта, достигнув минимума с 25 мая. Российский индекс Московской биржи в рублях упал на 1,22% до 3 724 пункта — самого низкого значения с 31 мая.

Аналитики ВТБ Капитал видят поддержку в приближающемся налоговом периоде, который увеличивает спрос на рубли. Тем не менее, «сезон дивидендов продолжается, и, по нашим оценкам, в ближайшие недели должны быть выплачены крупные выплаты, видимая часть которых вполне может быть конвертирована обратно в валюту держателями депозитарных расписок». Доходность 10-летних облигаций России упала на 2 б.п. до 7,21%.

В то время как средняя оценка в обзоре Bloomberg предполагает повышение ставки на 75 б.п. до 6,25%, ВТБ прогнозирует повышение на 50 б.п., «что станет облегчением для рынка, поскольку в цене был оценен более агрессивный исход». «Сказав это, мы также подчеркиваем значительную неопределенность в отношении результатов встречи», о чем свидетельствует диапазон прогнозов в опросе, сказали аналитики; «Мы считаем, что торговая активность в ОФЗ останется низкой».

По материалам Thomson Reuters и Bloomberg

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