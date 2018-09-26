Рубль мы любим, но недвижимость всё же купим

Глобализация принесла нам не только кока-колу и зарубежные фильмы. Трясёт биржу в Гонконге, а в Улан-Удэ повышаются цены — это тоже глобализация

Президент США подписывает документ в Вашингтоне, а банк на вашей улице поднимает ставку по ипотечному кредиту — и это тоже она. Мировая экономика сейчас очень чувствительный организм, и её скачки отражаются на нашем благосостоянии всё быстрее и болезненнее.

Выходит, надо следить за всем, что происходит во всем мире. Есть ли у вас для этого знания и время? Или придётся довериться специалистам — у которых, в свою очередь, на три эксперта четыре мнения. Неудивительно, что в такие времена растёт популярность вложений в самую, пожалуй, традиционную форму сбережений — недвижимость.

Недвижимость недвижимости рознь, и если квартира берётся в расчёте, как правило, на собственное проживание, то от коммерческой недвижимости ждут, что она будет работать. И именно сейчас, возможно, наиболее удачный момент для покупки бизнес-объекта: цены, рассчитанные ещё по прошлому курсу, не успели подняться, а ликвидность коммерческой площади считается одной из самых высоких среди других форм вложений.

Учитывайте, что современные бизнес-объекты — это уже давно не безликие коробки, а здания оригинального архитектурного стиля, вписанные в городской ландшафт, настоящие достопримечательности, привлекающие туристов и формирующие поток посетителей и покупателей для владельцев и арендаторов.

Культурно-деловой центр «Арун», расположенный в самом центре города, полностью отвечает всем возможным ожиданиям. Вот три лучших предложения по коммерческой недвижимости в ДЦ «Арун».

Читать далее

Источник