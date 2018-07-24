Рубль может стать жертвой глобальной валютной войны

Китай сделал США последнее финансовое предупреждение







Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп то ли бранятся, то ли тешатся. Фото Reuters





Над благополучием мировой экономики нависла угроза валютной войны, которую могут развязать Пекин и Вашингтон из-за обостряющихся торговых противоречий, предупреждают китайские наблюдатели. Недаром курс юаня был снижен до минимального после июля 2017-го уровня. Также вызывает тревогу ситуация со взаимоотношениями США и Евросоюза. Возрастающая неопределенность не сулит ничего хорошего в том числе российской экономике и рублю: наша валюта рискует устремиться вниз.





Торговые противоречия США и КНР могут не просто усилиться, а перерасти в валютную войну. О таком развитии событий предупреждают китайские экономисты, сообщает издание Global Times.





С одной стороны, как замечают китайские эксперты, Вашингтон любит навешивать на Пекин «ярлык манипулятора валютными курсами». При этом США принимают такие решения, которые неизбежно оказывают давление на юань. С другой стороны, если так будет продолжаться и дальше, Пекин действительно может уже целенаправленно воспользоваться своим валютным оружием.





«Мы не можем исключить возможности начала финансовых или валютных войн как результата торгового конфликта. Если все-таки валютная война между Пекином и Вашингтоном разразится, она однозначно будет разрушительной для всех», – сообщает, в частности, директор Центра экономической дипломатии при Фуданьском университете (Шанхай) Сун Гою (перевод ТАСС).





В конце минувшей недели президент США Дональд Трамп заявил, что он готов ввести пошлины на весь китайский импорт: речь идет об объеме ввоза на сумму примерно в 500 млрд долл. ежегодно. Пока что пошлины США касаются импорта из Китая на сумму 34 млрд долл. в год. По словам китайских экспертов, если США реализуют все свои угрозы, противоречия распространятся не только на торговлю и экономику, но и на прочие сферы китайско-американского взаимодействия.





На фоне угроз Трампа Народный банк Китая (НБК) уже начал девальвировать юань. В конце прошлой недели он ежедневно опускал курс юаня, достигнув в пятницу минимального после июля 2017-го уровня – почти 6,8 юаня за 1 долл. Трамп предупредил, что это наносит ущерб экономике США.





С начала 2018 года китайский регулятор незначительно укреплял национальную валюту, однако в течение последнего месяца курс юаня снижался, обновляя локальные минимумы, напоминает агентство «Прайм».





Скандалы из-за валютной политики НБК происходили и раньше: резкое ослабление юаня уже производилось в августе 2015-го, что негативно сказалось на мировых фондовых рынках, затем было три волны девальвации в 2016-м. Наблюдатели обвиняли Пекин в манипуляции курсом, в Пекине такие обвинения опровергали (см. «НГ» от 12.08.15, 25.08.15, 12.01.16. 04.07.16).





Опрошенные «НГ» эксперты неоднозначно оценивают заявления китайских экономистов об угрозе валютных войн.





«Валютная война между США и Китаем идет уже достаточно давно. Китай на постоянной основе девальвирует валюту, чем вызывает недовольство со стороны американского правительства», – говорит доцент Российского экономического университета Екатерина Новикова. Цель КНР – сделать свои товары привлекательными по цене на международном рынке. А США пытаются ценовую привлекательность китайских товаров подорвать. Это приводит к новому обострению ситуации, после чего «китайское правительство в еще большей степени девальвирует валюту и начинает программу «количественного смягчения» для поддержания своих предприятий». По словам Новиковой, такое противостояние не приведет ни к чему хорошему, так как обе страны демонстрируют принципиальность и желание продавить свои интересы.





Однако аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов призывает прислушаться к мнению министра финансов США Стивена Мнучина, который как раз скептически относится к рассуждениям об угрозе валютных войн.





Как следует из объяснений Антонова, валютная война, предполагающая манипулирование курсами валют, была бы логична между странами, которые конкурируют за один и тот же рынок сбыта. Но в случае со Штатами и КНР это не совсем так. «Китай и США не конкуренты, они торговые партнеры. Для Китая США остаются крупнейшим рынком сбыта», – напоминает Антонов.





В итоге часть экспертов полагают, что хоть страны и пытаются перетянуть одеяло друг у друга, их перепалки скорее напоминают о поговорке «Милые бранятся – только тешатся».





По мнению замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анны Кокоревой, угрозы развязать валютную войну – это своего рода вербальные интервенции, сигналы, но не более того. «На наш взгляд, США и КНР не будут использовать манипуляции с валютным курсом, так как потенциал ослабления национальных валют обеих стран невысок и упирается в ряд препятствий. Например, юань – сильно зарегулированная валюта в отличие от доллара, ее ослабление потребует от монетарных властей КНР гибкости, простимулирует экспорт, но может негативно отразиться на внутреннем потребительском спросе», – говорит Кокорева.





Кстати, сейчас именно внутренний спрос рассматривается китайскими экспертами как один из главных драйверов экономики. «Считается, что торговая борьба между Китаем и США, безусловно, наносит ущерб мировой торговле. Однако если Китай осуществит перебалансировку своей экономики в сторону роста с помощью отечественного потребления и управления технологий, то он сможет извлечь пользу из данного конфликта» – такое мнение инвестиционных консультантов приводит издание «Жэньминь Жибао».





Но в любом случае такая неопределенность уже сама по себе становится проблемой и для мировой экономики в целом, и для российской в частности. Особенно если учесть, что не менее сложная ситуация складывается вокруг конфликта Штатов с Евросоюзом. В ближайшее время глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует встретиться с Трампом, чтобы обсудить торговые взаимоотношения США и ЕС. Перед этой встречей он уже поговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. СМИ преподносят этот визит как последнюю попытку Евросоюза избежать торговой войны с США.





«Обмен взаимными угрозами и полумерами может продлиться еще долгое время, приводя к волатильности на мировых площадках», – комментирует ситуацию с противостоянием США и КНР эксперт БКС брокер Оксана Холоденко. «Российский рынок в непростой ситуации. РФ пытается развивать основные инвестиционные проекты с Китаем по причине санкционной войны с западными странами. Но российские резервы находятся в основном в США, что делает нас зависимыми от ситуации на американском рынке», – обращает внимание Екатерина Новикова.





Если валютная война США и КНР действительно усилится, то это «для нашей страны будет иметь различные последствия в зависимости от ее хода», говорит зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин. «Если доллар будет слабеть, это укрепит рубль, повысит цены на нефть, что позитивно скажется на нашей экономике. А усиливающийся доллар начнет давить на рубль, на нефтяные котировки, что будет сдерживать дальнейшие попытки рубля к укреплению», – поясняет он.





«В случае усиления валютного противостояния между США и Китаем курс рубля к концу года может опуститься до 70 руб. за 1 долл. и 80 руб. за 1 евро, но, как мы знаем, прогноз – дело неблагодарное», – уточняет Новикова.





«При позитивном сценарии до конца года мы прогнозируем стабильный валютный курс, пара доллар/рубль останется в коридоре 60,5–64,5 руб., пара евро/рубль – в коридоре 71–74 руб.», – сообщает Кокорева. В худшем сценарии, предполагающем усиление валютных войн и череду ответных действий КНР и США, между парами будет раскорреляция: «Диапазон пары доллар/рубль сместится на уровень 59–61,5 руб., диапазон пары евро/рубль – в коридор 73,5–76 руб.», – добавляет Кокорева.





Но большинство экспертов как раз сомневаются, что Штаты ослабят доллар. «В скорую девальвацию доллара я не верю. На фоне усиления рисков торговых войн и цикла монетарного ужесточения Федеральной резервной системы может произойти отток средств с развивающихся рынков. Логичное в таких условиях ослабление рубля способно привести к взлету инфляционных ожиданий и снижению покупательской способности российского населения», – говорит Холоденко.





«Поскольку валютная война повысит спрос на защитные активы, основной поток капитала хлынет в американские облигации, спровоцировав отток средств с развивающихся рынков, – соглашается ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев. – При реализации данного сценария курс рубля окажется под дополнительным прессом».







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