.ru — Affirm Holdings — IPO BNPL (» , «) :

(No Ratings Yet)

— Affirm Holdings, .

: Affirm Holdings, Inc.

:

:

-: — (, )

: 2012, 2019 .

: 916

IPO:

:

: NASDAQ

: AFRM

:

:

: $100

: $5-10,0

: 9 , Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company, RBC Capital Markets, Credit Suisse, Barclays, Truist Securities, Siebert Williams Shank, Deutsche Bank Securities

: $1,5-1,8 23 , Jasmine Ventures, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Singapore Wealth Fund, Thrive Capital, Shopify, . $500 17 2020 .

S-1

: www.affirm.com

— ( ) , PayPal. Affirm — Founders Fund , PayPal, Facebook Palantir.

Affirm Holdings — .

eMarketer $3,9 , – 16,5%. -, . 63% $2,1 . , 14% ( — 16,1%). 2024 $6,3 .

Affirm — Z , , 1981 2012 . 160 . 2020 $2,5 .

— . $3,6 . $29,8 10% . 16% .

$1 . 2019 $121 , $11 — , $2 — .

Statista 70% Z . «» » «. .

Worldpay“s 2020 Global Payments, (» , «). BNPL («buy now pay later»).

BNPL , 2023 3% . EMEA (, , ) BNPL 6% , 2023 10%.

, AfterPay (ASX:APT) Klarna. AfterPay , «». AfterPay -, Affirm — 6,5 . Klarna — 200 — .

Affirm :

— : Klarna, Afterpay (ASX:APT), Zip Co (ASX:Z1P), Uplift, SplitIt, LayBuy, PayRight, Openpay;

— : Visa (NYSE:V), Master Card (NYSE:MA);

— — — , Pay Pal (NASDAQ:PYPL), «Pay in 4» ;

— : J.P. Morgan Chase (NYSE:JPM), Citibank (NYSE:C), Bank of America (NYSE:BAC), Capital One (NYSE:COF);

— : Synchrony (NYSE:SYF);

, Afterpay Zip Co (ASX). Klarna Visa.

—

Affirm , , , , .

. . — Affirm. Affirm, .

Affirm «», .

Affirm , . , , 20% ( ). — Affirm . , (AOV — average order value) Affirm 85% — , , «».

0% APR ( ) . Affirm , . . , .

, . 2018 4%, 2019 3%, 2015 1,5%.

Affirm 6,2 . 64% . NPS 78.

6500 .

2020 Affirm ( GMV) $4,6 , 77% 2019 , $2,6 . 17 . 2017 GMV , Affirm, $10,7 .

2020 $509,5 , 93% , . ($256,7 ) — , . 37% ($186,3 ) . , -.

$122 , 60% — , . $121,2 36%. , , 66% $347 . $617 , 57% , 2019 .

$107,8 , 2019 , $127,4 . $112,5 , 2019 , $120,4 .

, 80, 42 . — :

— , , BNPL ; — , Klarna AfterPay.

— 30% — Peloton (NASDAQ:PTON), ;

— , Cross River Bank, Affirm , — Upstart( UPST). Cross River Bank .

— 2012 , ;

— ( A B) . , , .

.

Affirm Holdings , . 16 . $618 , — $78 . , , Affirm, — ($1,1 ).

P/S 4,3, , (3,14).

P/S Affirm 2020 , $509,5 , $2,1 . , , , $1,5-1,8 . , «», 9,04. , Affirm $13-16 .

P/S 7,9. , — PayPal (PYPL), Intuit (INTU) Square (SQ) 10, . $5 , 10 , Affirm. , Upstart (UPST), IPO 16 , P/S 9,1.

, , $4,0 , $10 ( $13-16 , , , ).

, 2,5 (GMV), $4,6 , $11,6 . , -.

P/S AfterPay (ASX: APT) 58, Zip (ASX: Z1P) 12,5.

, IPO ?

IPO

7-13 DoorDash, Inc. (DASH) AirBnB, Inc. (ABNB), $6 . ContextLogic (WISH) Upstart (UPST) 14-20 .

, Affirm IPO 2021 . -, $500 — , . -, , $10 , . Upstart (UPST), .

, Affirm IPO , AfterPay, PayPal BNPL . , , $13-16 .





