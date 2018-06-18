Розовые фламинго прилетели на Херсонщину

В прошлом году три пары этих красивых птиц уже гнездились у берегов соленого озера на острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком, сообщает «ДС» со ссылкой на «Херсонцы».

А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд опять заметили пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, у села Генгорка Генического района.

Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что новые гнезд розовых фламинго в этих местах пока не обнаружили. Но они либо еще их не построили, либо они попросту скрыты от глаз человека.

И это к лучшему: чем меньше люди будут беспокоить новую колонию, тем больше шансов, что крылатые красавцы будут прилетать к нам вновь и вновь. И в будущем станут еще одной достопримечательностью края, усилив туристическую привлекательность Херсонщины.

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