Rozetka + Prom.ua: как и против кого будут “дружить” гранды украинской e-коммерции

Две крупнейшие в Украине платформы электронной коммерции сливаются. Что это даст клиентам, бизнесу, экономике – читайте в эксклюзивном опросе

В ближайшее время в Украине ожидается сделка года в сфере интернет-торговли. Два крупнейших в стране маркетплейса (торговых площадки) – Rozetka.ua и Prom.ua – объединятся. Это если Антимонопольный комитет позволит. Ведь у обеих компаний большой охват украинской аудитории – согласно данным аналитиков компании TNS Kantar Cmeter (маркетинговые исследования), по результатам июля 2018 года Rozetka.ua и Prom.ua охватывают, соответственно, 43% и 39% интернет-пользователей. Если компании “сложат” их вместе, на рынке появится эдакий украинский “амазон” – мега-экосистема электронной коммерции, которая увеличит стоимость “входного” билета на украинский рынок e-commerce в разы. Местные “акулы” рынка обещают грамотно распорядиться такой “монополией” в интересах отечественных предпринимателей, работающих на торговых платформах, и создать больше возможностей для их покупателей. Возможно, бизнес-объединение готовится более мощно заявить о себе на зарубежных рынках. А возможно, повышает свою инвестпривлекательность в глазах международных “китов”… Укринформ попытался ответить на эти вопросы с помощью экспертов и участников рынка, и спросил, как они оценивают последствия соглашения.

В электронной коммерции все делается быстро и по-крупному

Как сообщил основатель Розетки Владислав Чечеткин, его компания выкупит у южноафриканского медиахолдинга Naspers его мажоритарную долю группы компаний EVO. В которую, помимо гиганта Prom.ua, входят также известные украинцам проекты: Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua и другие, которые работают даже за рубежом — в Казахстане, Беларуси и России.

Акционерами останутся также учредители EVO: Николай Палиенко, Денис Горовой и Тарас Мурашко, а также инвесткомпания Horizon Capital, которая в 2015 году вложила инвестиции в Розетку. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами и бренды останутся неизменными. По данным ресурса AIN.UA, сумма сделки может составить от $12 млн до $15 млн (цифры выглядят несколько заниженными, поскольку в 2016 году сообщалось, что Розетка за $16 млн купила в Киевской области большой складской комплекс «Терминал Бровары». – Авт), а тут – контрольный пакет акций…

Стоит отметить, что интернет-магазин Розетка в последние годы постепенно трансформируется в гибрид магазина и маркетплейса (первый закупает товары на свои деньги и продает их на своем сайте, второй живет с комиссионного дохода от размещения товаров других продавцов). Его оборот оценивается в $300-400 млн в год. «Интерфакс-Украина» приводит такие показатели компании: в 2017 году рост выручки «ООО Розетка.УА» составил 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль в сравнении с предыдущим годом выросла на 9,3% – до 8,91 млн грн.

Товарооборот маркетплейсов компании EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua) за прошлый год, по разным подсчетам, составил 14,2 млрд грн. Ежемесячно покупатели совершают здесь более 2 млн покупок. В частности, товарооборот маркетплейса Prom.ua достигает ежемесячно $62 млн, на нем зарегистрированы более 40 тысяч верифицированных продавцов. На сайте размещены объявления о продаже 93 млн различных продуктов. С недавних пор Prom.ua позволил и физическим лицам размещать объявления у себя.

Владислав Чечеткин / Фото: Новое время

“Объединенная компания продолжит активно развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании. В дальнейшем, благодаря логистике Розетки, потребители получат более оперативную доставку товаров от предпринимателей-продавцов маркетплейсов. Направление маркетплейс у Розетки развивается наиболее динамично. Уже сейчас существенную долю продаж обеспечивает «длинный хвост» товаров, доставляемых третьими продавцами. При этом нам удается обеспечить высокий уровень сервиса для наших клиентов. Мы верим, что синергия логистической инфраструктуры, IT-инфраструктуры и сотрудничества с десятками тысяч предпринимателей позволит построить одну из самых полезных компаний в жизни каждого украинца», — прокомментировал планы Владислав Чечеткин.

В интервью ресурсу k750 основатель Розетки, заявил, что не видит причин опасаться образования монополии: «До монополии нам очень далеко. Как может быть у кого-то монополия в украинском интернете, если здесь есть Google, Facebook, Instagram, Ebay, Alibaba и все остальные?” А говоря о возможном выходе на зарубежные рынки, Чечеткин признал: “Есть амбиции и мечты, но пока не знаю, как пойдет дальше. На сегодня противоречий почему “нет” значительно больше, чем ответов “да”.

А рынок тем временем гудит и комментирует

“Новый масштаб компании позволит еще более существенно торговаться с поставщиками трафика ”

Инна Бачурина, арт-директор Rechi.Ua

Инна Бачурина

– Объединение Розетки и EVO позволит им оптимизировать затраты на маркетинг, которые, скорее всего, составляют ключевую статью затрат для обеих компаний. Обмениваясь данными о поведении конкретных пользователей на своих сайтах, они смогут эффективнее обрабатывать трафик, а значит – повысят эффективность затрат на его привлечение. Кроме того, новый масштаб объединенной компании позволит еще существеннее торговаться с поставщиками трафика (отдельные площадки, рекламные системы и т.д.).

“К приходу Amazonа — готовность №1!”

Михаил Изюмский (г. Харьков), предприниматель, общественный деятель, директор Фонда международного гуманитарного взаимодействия:

Михаил Изюмский

– Если на украинский рынок действительно выйдет Amazon, он намного больше станет конкурентом Розетки, чем Prom.ua, потому что, так же, как и Розетка, в первую очередь нацелен на сегмент B2C (работает напрямую с потребителем), в то время как Prom.ua силен в секторе B2B (работает с бизнесом). Думаю, речь не идет о техническом объединении платформ, наоборот это было бы неуместным и ошибочным решением. Данное слияние (или поглощение?), думаю, имеет целью не расширение доли рынка электронной коммерции, а диверсификацию источников получения доходов: оказавшись перед угрозой неминуемой потери в случае появления сильного конкурента доли сегмента, на котором Розетка лидер, ее владелец решил выйти на другой сегмент, который меньше пострадает от появления конкурента.

“Фундамент для дальнейшей экспансии, почему бы нет?”

Рябцев Александр, основатель проекта Startup.In.UA:

Александр Рябцев

– Такие сделки показывают, что отечественный рынок слияния и поглощения бизнесов, укрупнения капиталов (M&A) живой, а компании готовы к таким процессам. Технологически платформы в Розетки и Prom.ua действительно разные, однако произойдет ли полное слияние двух платформ в одну, или останутся сосуществовать в рамках одной группы компаний – вопрос на сегодня открытый, насколько мне известно. Соответственно, говорить о повышении стоимости услуг для украинских предпринимателей и цен для конечного потребителя не стоит (гораздо больше этому, например, способствуют инициативы правительства, которые за последние недели заставили поднять цены на перевозки из Китая грузов с $7,5 за кг до $10,5 за кг). Что касается подготовки к приходу иностранных игроков на украинский рынок. Amazon – очень маловероятно, поскольку у нас еще не работает полноценно система PayPal, которая является основой для этого маркетплейсу. Кроме того, у этой компании уже довольно мощные позиции в Польше, в частности, и логистические центры. Более вероятен выход на украинский рынок кого-то из китайских игроков – Alibaba и ей подобных. Но нельзя исключать и экспансии собственно украинской компании на иностранные рынки. В частности, Prom (EVO) имеет неплохие позиции на рынках стран бывшего СССР (Россия, Казахстан, Украина), что может стать фундаментом для дальнейшей экспансии, например, на страны Восточной и Центральной Европы, а при условии достаточных ресурсов – Западной Европы.

“Правильным европейским путем идет украинский e-commerce – к созданию экосистем и ценностей”

Николай Чумак, основатель и СЕО компании IDNT (разработка ритейл-форматов, розничных сетей и сервисных компаний):

– Если речь идет о сохранении менеджмента и структуры компаний, то можно говорить скорее об «объединении усилий», чем о слиянии или поглощении. Я считаю, что именно такой формат больше всего необходим украинскому рынку.

Во-первых, для клиентов маркетплейсов: предпринимателей, продавцов, – это объединение сформирует понятные цивилизованные правила игры и лучший сервис в сфере e-commerce. Синергия двух опытных игроков как раз это позволяет. Не думаю, что возникнет в каком-то виде монополия, которая будет затруднять работу продавцов. Условия украинских маркетплейсов, на мой взгляд, и так очень лояльны.

Во-вторых, для конечного потребителя также будут выгоды. Сейчас при покупке товара часто бывает, что покупатель не имеет никакой возможности защитить свои права, обменять товар или вернуть деньги. В Alibaba, Ebay и Amazon, например, такие проблемы сведены к минимуму.

В-третьих, объединение Rozetka и EVO на отечественном рынке сильно повышает стоимость разработок и степень конкуренции. Тем, у кого процессы не отработаны, будет трудно остаться на рынке.

Маловероятно, что Amazon сейчас будет интересовать наш пока не зрелый экономически и законодательно рынок. Однако, в перспективе 3-5 лет для международных компаний может стать интересна бизнес-модель ведущей украинской компании, которая научилась зарабатывать деньги в реалиях отечественного рынка e-commerce. Приобретение такой компании условным «амазоном» гораздо интереснее, чем создание бизнеса в нашей стране.

Украинский e-commerce идет путем создания экосистемы, как это происходит на развитых рынках. Экосистема предполагает создание большей ценности для ее партнеров и потребителей через объединение усилий большого количества игроков. Но в случае с экосистемой e-commerce необходимы еще, как минимум, партнеры по логистике (доставка) и финансам (оплата). Amazon, например, кредитует продавцов, а Alibaba страхует покупки. Приведет ли объединение Rozetka и EVO еще и к привлечению в дальнейшем к бизнесу банков, логистических и страховых компаний – покажет время.

Андрей Усенко, менеджер отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине

– За прошлый год рынок M&A Украины весьма оживился. По нашим данным, объем транзакций составил в 2017 году $1 млрд., что на 37% больше, чем годом ранее. Можно предположить, что Naspers продает свой контрольный пакет в EVO Group с выгодой для себя, иначе выход из привлекательного сегмента и активно растущего бизнеса трудно было бы объяснить. Пока понятны только последствия для Naspers, который получит живые деньги. Что касается остальных участников соглашения, то трудно делать прогнозы, принимая во внимание тот факт, что эффект синергии и экономии в таких крупных сделках, как правило, в 70% случаев несколько переоценивается.

Конечно, у объединенной структуры появится потенциал к сокращению ряда расходов и получению выгоды от экономии. Rozetka.ua может увеличить продажи за счет конверсии пользователей сервисов EVO Group, или же за счет использования общих логистических решений. Однако, основной риск в том, насколько успешно две компании интегрируются.

Отечественный рынок электронной коммерции развивается достаточно динамично. Так по оценкам EVO, в 2017 году рынок вырос на 30% и составил 50 млрд грн. В 2018 году компания ожидает, что объемы торговли вырастут еще на 15%. На этом фоне объединение двух крупных локальных игроков выглядит вполне логично (хотя на фоне таких гигантов как Amazon, Aliexpress, украинские компании достаточно скромными). Тем не менее, объединение наших больших игроков в e-commerce создает довольно привлекательный объект для инвестиций в Украине.

Оксана Полищук, Киев

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