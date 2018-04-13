Розенко рассказал, когда повысят минималку до 4100 гривен

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Решение о возможности повышения минимальной зарплаты до 4100 гривен будет принято с учетом экономических итогов первого квартала 2018 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Укринформ.

«В письме к Кабмину и Верховной Раде президент отметил, что экономические тенденции Украины позволяют говорить о том, что 3 723 грн могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить минимальную заработную плату до 4100 гривен. Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать», — сказал Розенко.

Вице-премьер отметил, что Верховная Рада поставила задачу перед Кабмином – по итогам первого квартала изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения.

«Реальную картину по итогам экономической деятельности в первом квартале мы будем иметь в конце апреля — начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 грн будет реализована», — отметил Розенко.

Отметим, в январе в Министерстве финансов заявили, что резкое повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен сорвет все экономические балансы. Об этом рассказал замминистра финансов Сергей Марченко. Отвечая на вопрос, может ли экономика Украины выдержать повышение минимальной зарплаты до 4100 грн, Марченко ответил, что это будет понятно по результатам первого квартала 2018 года.

В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы до 3 тысяч 723 гривен.





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