Розенко поговорит с польскими властями об "антибандеровском" законе

Вице-премьер Украины Павел Розенко проведет встречу с вице-премьером Польши Петром Глинским, на котором будет обсуждаться закон об Институте национальной памяти

Встреча состоится в пятницу, 16 февраля, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

Также будет обсуждаться возможность обновления поисково-эксгумационных работ в местах гибели поляков в Украине, сохранении мест памяти в Польше и Украине.

В состав украинской делегации также входят министр культуры Евгений Нищук, заместитель главы МИД Василий Боднар, сопредседатель украинской-польской межпарламентской группы Оксана Юринец, посол Украины в Польше Андрей Дещица.

С польской стороны кроме Глинского в переговорах примут участие заместитель министра культуры Ярослав Селлин, заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий, заместитель председателя Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик.

Планируется, что после переговоров Розенко и Глинский возложат цветы к могилам казаков и старшин армии УНР на Вольском кладбище в Варшаве и зажгут лампадки у памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

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