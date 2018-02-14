Розенко намерен заставить поляков изменить "закон о бандеровцах"

Украинский вице-премьер Павел Розенко намерен в Варшаве добиваться изменения скандального закона об Институте национальной памяти Польши

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает «ДС».

«Безусловно, мы не можем не реагировать на последние события, в частности относительно принятия изменений в Закон «Об институте национальной памяти Польши». Руководствуясь позицией президента Украины, Верховной Рады Украины и правительства Украины, мы ожидаем от польской стороны не только разъяснения этого закона . Мы считаем, что закон должен быть изменен», — говорит Розенко.

По его словам, закон касается не только исторических или политических вопросов, но и грозит нарушением прав и свобод украинский.

«И это вопрос не только политики или истории. Речь идет о возможном конкретном нарушении прав и свобод наших сограждан, работающих живут в Польше, их преследования за какие-то слова или политические убеждения. Это, по нашему мнению, недопустимо. Мы будем защищать права наших сограждан не только в Украине, но и за пределами нашего государства», — добавил он.

Розенко отметил, что следует также снять напряжение вокруг отношений Украины и Польши, ведь некоторые политические силы «накручивают конфликт».

Вице-премьер-министр Польши Петр Глинский в свою очередь надеется, что переговоры с Розенко, запланированные на 16 февраля, пройдут в конструктивном ключе.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz’15 законопроект об Институте национальной памяти Польши, который в частности содержит запрет пропаганды «идеологии украинских националистов». Новый закон вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с третьим рейхом.

В ночь на 1 февраля Сенат Польши принял данный закон без поправок.

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на попытку Польши навязать одностороннюю трактовку исторических событий. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

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