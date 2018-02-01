Ротшильды продали охотничьи угодья в Австрии

Фото: bloomberg.com Угодья, которые продали банкиры

Наследники империи Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья в Австрии, недалеко от Вены. Сумма сделки ориентировочно составила 90 млн евро.

В Австрии наследники Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья, которыми семья владела с середины XIX века. Угодья достались промышленникам Корду и Томасу Принцхорнам, пишет Bloomberg.

Сумма сделки официально не раскрывается, по данным австрийского журнала Trend, она составила 90 млн евро.

На территории поместья Лангау в двух часах к западу от Вены расположены замок, 15 хозяйственных построек и две электростанции. Его площадь составляет около 5,4 га.

“Сделку такого рода такая семья, как Ротшильды, заключает раз в столетие. Мы получили много предложений от предпринимателей из Германии, Швейцарии и Австрии”, – заявил агентству риелтор Клаус Бишоф.

Изначально Ротшильды владели около 13 га земли в этом регионе, и остальные угодья все еще принадлежат семье, отметил он.

Напомним, в 2007 году во Франции скончался один из основателей известной банковской империи барон Ги де Ротшильд.