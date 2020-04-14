Ростелеком проведет онлайн-хакатон VirusHack

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14.04.2020

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Компания «Ростелеком» открыла регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack — первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, способных помочь адаптироваться к новым реалиям. Общий призовой фонд хакатона составляет два с половиной миллиона рублей.



К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающие компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.



Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:



«В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие

«В четырех стенах» — как правильно организовать удаленную работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтеров и социально слабозащищенных категорий граждан и другие Новая экономика — бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удаленке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса

Здоровье — телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие

Онлайн-образование — сервисы для мотивации и вовлеченности учеников, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer-to-peer) и другие

Городская среда — умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие



Кроме того, для участников разработаны специальные треки, требующие конкретных решений:



«Мегаполис Москва» — задача от Агентства инноваций Москвы разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы

«Мегаполис Москва» — задача от Агентства инноваций Москвы разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы «Прогнозирование сетевых инцидентов» — специальный трек от компании «Ростелеком ИТ», где необходимо разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий

«Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» — задача от лидера решений видеоаналитики для умных городов компании «Нетрис» разработать сервис распределенной интеллектуальной диагностики видеопотоков

«Уход за тяжелобольными в цифровом городе» — специальный трек от Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Задача трека — разработать цифровой приложение или сервис, который помогает организовать уход за тяжелобольным человеком дома



Стратегическими партнерами хакатона выступают ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Победителям будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны. Мероприятие пройдет с 3 по 5 мая. Найти дополнительную информацию и подать заявку на участие можно до 30 апреля на официальном сайте.

А у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу [email protected]

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