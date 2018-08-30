Ростелеком повышает технологичность МСБ на Урале

30.08.2018

28 августа в екатеринбургском Ельцин-центре Ростелеком провел для начинающих и действующих предпринимателей бесплатный мастер-класс «Бизнес драйв». Приглашенными спикерами выступили предприниматель, эксперт по клиентоцентричному сервису Михаил Качалкин, эксперт Яндекса по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике Полина Заболотнова и акционер Gett, основатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович.

Мероприятие в Екатеринбурге, анонсируемое исключительно в социальных сетях, собрало около 400 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности: информационные технологии, служба такси, ресторанный бизнес, салоны красоты, оптово-розничная торговля, электронная коммерция и многих других.

— Для нас очень важно предоставить любому предпринимателю в России возможность развиваться. Для этого мы стремимся стать реальным центром экспертизы и проводником в мир новых технологий, — рассказал директор по маркетингу бизнес-сегмента Ростелекома Сергей Таболин. — На таких мастер-классах мы даем представителям бизнеса очень подробные систематизированые инструкции, которые можно применять уже сегодня. Например, как сэкономить на привлечении клиентов, благодаря чему рекламный бюджет компании можно довести до 50-процентной оптимизации. Или как контролировать сотрудников, чтобы свести к минимуму такое российское заболевание как безделие. Все эти важные технологии и сервисы помогают бизнесу решать ключевые задачи — повышать прибыль и сокращать издержки.

В Ростелекоме подчеркивают, что проведенные в Ельцин-центре мастер-классы — не разовый проект.

— Безусловно, мы еще вернемся на Урал. В следующем году весной будем в Екатеринбурге, а с лета начнем охватывать многие другие города региона — Пермь, Ижевск, Челябинск, Магнитогорск, — отметил Сергей Таболин.

Автор:

Кобер Павел



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