«Ростех» создаст систему бронирования

Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке российской системы бронирования билетов. Об этом, ссылаясь на неназванные источники, сообщает издание «Коммерсант».

По данным газеты, сумма вложений в реализацию проекта составит более миллиарда рублей. Если говорить о сроке разработки системы, то он может составить от 3 до 5 лет. Относительно того, какое название будет носить система, пока ничего не известно.

В настоящее время все российские авиакомпании используют для работы иностранные системы бронирования, входящие в сервис Global Distribution System. Лидерами мирового рынка систем бронирования являются такие программы, как Sabre, Sirena Travel, Amadeus и Gabriel. Первую систему разработали в Штатах, вторую — в России, а две последние — в Испании.

Согласно статистике Транспортно-клиринговой палаты, в нашей стране авиаперевозчики продают собственными силами всего лишь 30 процентов билетов. Продажа остальных 70 процентов производится через Global Distribution System. Портал Take Travel Forward недавно сообщал, что примерный годовой размер комиссионных средств, выплачиваемых авиаперевозчиками системам бронирования, составляет 7 миллиардов долларов. При этом нельзя не заметить, что, например, в 2012 году мировые авиакомпании заработали 6,5 миллиарда долларов.