Роста курса доллара в декабре 2018 не будет — прогноз Совета НБУ — SEGODNYA

Сегодня, 10:07

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Данилишин напомнил, что в 2018 году гривня показала стабильность



Автор фото: Григорий Салай, «Сегодня»

В конце 2018 года не будет декабрьской девальвации гривни. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, подводя итоги 2018 года.

«Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривни. Надеюсь, мы делаем первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик», – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня, 21 декабря курс доллара в Украине побил рекорд дешевизны за четыре месяца.

Данилишин также отметил, что, несмотря на периоды волатильности, курс гривни в 2018 году в целом продемонстрировал стабильность – если сравнивать с концом 2017 года, по состоянию на 20 декабря 2018 национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,75%.

«В этом году валюты развивающихся рынков были подвержены девальвации – из-за роста ставки ФРС, что повлекло за собой отток капитала из развивающихся рынков, а также из-за сильных финансово-экономические потрясения в Аргентине и Турции. Но гривня чувствовала себя гораздо лучше большинства валют стран с развивающимися рынками», – подчеркнул Данилишин.

Как сообщалось, нынешнее снижение курса доллара происходит на фоне решения МВФ о выделении Украине 1,4 млрд долларов, а также одобрения новой программы stand-by. Эксперты уже рассказали сайту «Сегодня», как транш МВФ повлияет на курс доллара, и предостерегли украинцев от слишком оптимистичных ожиданий.

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