Рост ВВП Украины замедлился

В третьем квартале 2018 года рост валового внутреннего продукта Украины составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как во втором квартале он составлял 3,8%, в первом – 3,1%.

Такую оперативную оценку опубликовала Госслужба статистики в среду, 14 ноября, пишет «Слово и Дело».

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.

«Экономика Украины растет 11 кварталов подряд… Ситуация соответствует прогнозам правительства и международных партнеров», – говорится в сообщении.

Ранее в Нацбанке заявили, что по итогам третьего квартала рост украинской экономики замедлится до 3,1% с 3,8% по итогам второго квартала.

В августе сообщалось, что во втором квартале украинская экономика ускорилась до 3,6%. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%.

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