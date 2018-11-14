Рост ВВП Украины замедлился на процент за квартал

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В третьем квартале рост украинской экономики резко замедлился

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, утверждают в Госслужбе статистики, несмотря на резкое падение динамики.

В третьем квартале 2018 года Ррст валового внутреннего продукта Украины составил 2,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как во втором квартале он составлял 3,8%, в первом – 3,1%. Такую оперативную оценку опубликовала Госслужба статистики в среду, 14 ноября.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в третьем квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,4%.

«Экономика Украины растет 11 кварталов подряд… Ситуация соответствует прогнозам правительства и международных партнеров», – говорится в сообщении.

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее в Нацбанке заявили, что по итогам третьего квартала рост украинской экономики замедлится до 3,1% с 3,8% по итогам второго квартала.

В августе сообщалось, что во втором квартале украинская экономика ускорилась до 3,6%. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%.

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