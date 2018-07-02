Рост украинской экономики: Всемирный банк опубликовал обнадеживающие данные

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Долларовый ВВП Украины вырос более чем на 20 млрд долларов, что Порошенко оценил как признак улучшения инвестклимата

Фото: bank.gov.ua

Внутренний валовой продукт Украины вырос с 91 млрд долларов в 2015 году до 112,1 млрд долларов в 2017-м. Такие данные обнародовал Всемирный банк, обновив показатели роста экономики всех стран, для которых проводится мониторинг.

Таким образом, по данным Всемирного банка, за два года – с 2015-го по 2017-й, – ВВП Украины в долларовом выражении вырос на 21 млрд долларов.

Источник: data.worldbank.org

Как отметил президент Петр Порошенко, такие данные подтверждают, что инвестиционный климат в Украине улучшается.

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Как заявил ранее премьер-министр Владимир Гройсман, рост экономики Украины на 3,1% в первом квартале 2018 года свидетельствует о начале позитивных изменений в стране. Также он сообщил, что по итогам первого квартала Украина нарастила экспорт и «усилила позиции на европейском рынке».

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

При этом МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

А Кабинет министров подавал на рассмотрение украинского парламента проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы, согласно которому рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за доллар. Вместе с тем, в Раде отправили этот документ обратно в Кабмин – на доработку.

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