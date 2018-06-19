Рост украинской экономики в 2016 и 2017 годах — из-за низкой базы сравнения — эксперт

В статистике есть такое понятие, как эффект низкой базы сравнения. По большому счету, рост некоторых отраслей украинской экономики в 2016-м и 2017 г. — его наглядное проявление. Сначала мы очень сильно падали, зато потом даже небольшой прирост в абсолютных показателях стал давать неплохие относительные индикаторы.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Виталий Кузьмин, экономический эксперт, управляющий партнер WDD Group. Автор предлагает, чтобы избавиться от этого эффекта, пересчитать объемы главных драйверов — строительства, сельского хозяйства, розничной торговли и обрабатывающей промышленности в долларах США в 2017-м и 2013 г.

«В 2017 г. сельское хозяйство принесло экономике Украины 305,19 млрд грн. При курсе в 26,5 грн/долл. и с округлением до десятых в меньшую сторону получаем 11,5 млрд долл. Обрабатывающая промышленность дала 369,45 млрд грн, или 13,9 млрд долл. Строительство прибавило к экономике 68,1 млрд грн — это 2,5 млрд долл. Наконец, торговля — 421,3 млрд грн, или 15,8 млрд долл., — пишет эксперт. — Переходим к 2013 г. Тогда доллар стоил 8 грн. Сельское хозяйство в том году заработало для Украины 128,7 млрд грн, или 16 млрд долл. Обрабатывающая промышленность — 165,5 млрд грн, или 20,6 млрд долл. Строительство — 36,9 млрд грн, или 4,6 млрд долл. Что касается торговли, то на нее пришлось 212 млрд грн, или почти 26,5 млрд долл».

Виталий Кузьмин отмечает, что расчеты для 2013 г. взяты без учета Крыма и Севастополя, в то время как в 2017 г. не вошли в статистику также и временно оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Но разница между годами очень большая, чтобы ее можно было списать только на уменьшение территорий. Для сельского хозяйства она составила 4,5 млрд долл., для обрабатывающей промышленности — 6,7 млрд, строительства — 2,1 млрд, а торговля потеряла 11,7 млрд долл.

«Хорошая новость заключается в том, что во многих отраслях мы перестали падать, поскольку достигли устойчивого дна. И лишь чрезвычайные события могут выбить его у нас из-под ног», — подчеркивает автор.

Подробнее о состоянии украинской экономики читайте в статье Виталия Кузьмина «Ползучий рост экономики» в еженедельнике «Зеркало недели. Украина».





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