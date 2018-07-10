Рост цен в Украине – в Нацбанке дали прогноз

Динамика потребительских цен в Украине в первом полугодии свидетельствует об улучшении ситуации, но с учетом возможного сезонного ускорения инфляции в октябре-декабре нет уверенности в ее снижении в этом году к целевому показателю Национального банка на уровне 6% +/- 2 п.п.

Об этом председатель совета НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, существенное замедление темпов инфляции во втором квартале текущего года, в частности, является результатом последовательной сдержанной монетарной политики НБУ.

В июне инфляция формировалась преимущественно традиционными для этого месяца факторами и действиями отдельных товаропроизводителей, административное влияние на потребительскую инфляцию было умеренно.

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Так, зафиксировано снижение потребительских цен по группе продуктов, относящихся к социально важных:

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут негативно повлиять на инфляцию в июле, следует отметить следующие:

возможен дальнейший рост стоимости горючего за высоких мировых цен на нефть, которые колеблются в диапазоне 75-80 долларов за баррель;

рост цен на транспортные услуги – в частности, в Киеве с 14 июля стоимость проезда в метро увеличивается, дорожает проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах с 4 до 8 грн, вместе с этим следует ожидать повышения цен на проезд в маршрутных такси .

В то же время, существуют факторы немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле, из которых председатель совета НБУ выделил:

тенденцию к замедлению цен производителей (в течение апреля-мая);

существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров;

вероятное укрепление курса гривны.

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