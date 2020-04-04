Рост цен — в Украине резко подскочили цены в магазинах

В Украине наблюдался рост цен на продукты питания / УНИАН

С 27 марта по 2 апреля, в период действия карантина, в Украине наблюдался рост цен на продукты питания.

В частности, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы — на 12,1%, фрукты — на 12,0%, овощи — на 7,4%, мясо — на 4,4%.

При этом цены на крупы гречневые выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю — на 3,8%).

Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю — на 7,4%), на апельсины — на 14,6 (за последнюю неделю — на 1,8%).

Читайте такжеВ Черновцах пошли на штурм магазинов накануне «комендантского часа»Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю — на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю — на 7,7%).

Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю — на 1,3%).

Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения.

«Так рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)», — отметили в НБУ.

В Украине растут цены на продукты bank.gov.ua

В Украине растут цены на продукты bank.gov.ua

В Украине растут цены на продукты bank.gov.ua

В Украине растут цены на продукты bank.gov.ua

В обзоре отмечается, что к своеобразным «индикаторам кризиса» относятся гречневая крупа и туалетная бумага.

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«Также значительно подорожали продукты «антисептики» — чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)», — добавили в НБУ.

Напомним, ранее юрист Анна Маляр предупредила об опасности взвинчивания цен супермаркетами.





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