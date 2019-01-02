Рост цен, торможение зарплат и сырьевой удар по гривне. Что будет с украинской экономикой в 2019 году — Страна.ua

В следующем году украинцам придется еще туже затянуть пояса. Эксперты, с которыми пообщалась «Страна», в один голос утверждают — для отечественной экономики 2019-й рискует оказаться одним из самых сложных за последнее время.

«Однозначно он будет провальным по всем параметрам: начиная от показателей роста ВВП и инфляции, и заканчивая зарплатами и ценами», — считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению экономиста Алексея Куща, заложенных в бюджете на следующий год 3% роста ВВП можно не ждать. В лучшем случае будет 1-2%, а в худшем — выйдем в ноль или вообще уйдем в минус. То же самое с инфляцией — вместо обещанных властями 7,4% в реальности получим от 11-12% до 15-17%. При этом цены на многие товары и услуги будут расти еще быстрее, скажем, хлеб и мясо подорожают сразу на 20%, — прогнозирует глава Ассоциации торговых поставщиков Алексей Дорошенко. Зарплаты, наоборот, «заморозят» — они увеличатся всего на 7-10%, то есть, прибавка не покроет даже инфляции.

Причин экономического коллапса несколько. Во-первых, в 2019 году нам предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу. Только в первом квартале придется заплатить 2 млрд долларов. Даже с учетом кредита МВФ в 1,4 млрд долларов нехватка денег будет постоянно ощущаться. Во-вторых, на экономику уже сейчас давит предвыборная кампания. «Замораживаются все проекты, сворачиваются инвестиции. И до окончания выборов бизнес будет выжидать», — считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Некоторые компании пошли еще дальше. «Уже сворачивают производство и пытаются распродать «лишнее» оборудование. Таких примеров особенно много в пищевой промышленности», — говорит Дорошенко.

Выплата внешних долгов станет одним из главных ударов по украинской экономике в 2019-м

В-третьих — по украинской экономике сильно ударит мировой кризис, в неотвратимости которого после недавнего обвала на мировых биржах эксперты уже практически не сомневаются. «Новая рецессия — это дорогие заемные деньги и снижение цен на сырье. Только из-за обвала цен на зерно и металл гривна рискует обесценится на 20-25%», — говорит Кущ.

«Страна» разбиралась, что будет с украинской экономикой, курсом доллара, зарплатами и ценами в 2019 году.

Два шага назад

Помимо заложенных в бюджет-2019 экономических показателей (рост ВВП на 3%, инфляция 7,4% и прочее), которые во многом «сочинялись» в угоду МВФ, есть еще несколько официальных экономических прогнозов на следующий год. Это, в частности, консенсус-прогноз МЭРТ и отчет о финансовой стабильности от Нацбанка.

К примеру, в консенсус-прогнозе от Министерства экономики рост ВВП в следующем году оценили в 2,9%. Но изначально цифра была выше. Консенсус-прогноз МЭРТ моделирует экономическую ситуацию на три года вперед. И в 2017 году, пытаясь заглянуть в будущее, эксперты министерства прочили рост ВВП на 2019 год на уровне 3,7%. Интересно наблюдать, как по мере реализации обещанных властями «экономических реформ» менялись эксперты прогнозы.

Осенью 2017 ожидания по росту ВВП упали до 3,6%, весной 2018-го — уже до 3,1%, а к декабрю этого года — до 2,9%.

На самом деле, как считает Охрименко, ВВП вырастет в лучшем случае, на 2%. Экономист Алексей Кущ называет цифру в 1-2%. И это в лучшем случае — если по украинской экономике не очень сильно ударит мировой кризис, а политическая ситуация в стране будет более-менее стабильной. При реализации худшего сценария экономика не вырастет вообще или даже уйдет в ноль.

«Большой удачей будет хотя бы сохранить то, что есть, не упасть еще глубже», — говорит Забловский.

И это при том, что даже 3% роста ВВП для Украны очень мало. «Чтобы догнать в обозримом будущем страны Восточной Европы, ту же Польшу, к примеру, нам нужно расти минимум на 6-7% в год», — отмечает эксперт.

Он также говорит, что в следующем году стоит ожидать еще большего обвала инвестиций. В этом году иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 1,9 млрд долларов (это почти вдвое меньше, чем в 2016 году).

В 2019 году, если верить ожиданиям МЭРТ, этот показатель вырастет до 2,5 млрд долларов. Но ситуация такая же, как и с ВВП — по мере приближения к дате «Х» прогнозы становятся все более пессимистичными. Скажем, в 2017 году ожидалось, что в 2019-м инвесторы заведут к нам не менее 3,5 млрд. долларов. На самом деле, как считают эксперты, мы не получим даже 2 млрд. Прямые иностранные инвестиции могут обвалиться до рекордно низкого показателя в 1-1,2 млрд долларов. Для сравнения: по прогнозам Нацбанка, заробитчане в этом году перечислят в Украину 11,5 млрд долларов.

Главный фактор риска для инвесторов — сразу две предвыборные кампании 2019 года и неясность политических перспектив после них.

«Никто в бизнесе не понимает, какая будет конфигурация власти после выборов президента в марте-апреле и парламента осенью. Поэтому и без того немногочисленные инвестиционные проекты притормаживаются», — говорит представитель одной из крупных украинских ФПГ.

Показательно, что в консенсус-прогнозе МЭРТ, ускорение экономического роста теперь уже перенесли на 2020-2021 годы. Так, на 2020 год запланировано увеличение ВВП на 4,5%, а на 2021-й — более чем на 5%. Иностранные инвестиции должны вырасти до 4 млрд долларов. Удастся ли достичь таких показателей — покажет время.

Дорогие деньги и дешевое сырье

По словам Алексея Куща, главный недостаток официальных экономических прогнозов, которые дают наши ведомства, — в них не учитывают совсем или учитывают по минимуму влияние на Украину ситуации на мировых рынках. Между тем, для нашей «сырьевой» экономики эти факторы — едва ли не самые главные. И в следующем году они могут ударить по Украине намного сильнее, чем ожидалось ранее.

«В том, что новый мировой экономический кризис неотвратим, эксперты уже практически не сомневаются. Даже всегда спокойный МВФ недавно сделал заявление о «сгущении грозовых туч» над мировой экономикой. А недавний обвал на международных биржах это только подтвердил», — пояснил «Стране» Алексей Кущ.

Дополнительная причина для беспокойства — увеличение учетной ставки ФРС. За этот год ее пересматривали уже четырежды и в итоге она выросла до 2,25-2,5%. «Если этот показатель приблизится к 2,75-3%, рынки развивающихся стран начнут складываться как карточный домик. Ведь это значит, что для них заемные деньги станут очень дорогими, а в следующем году развивающиеся страны должны будут выплатить по внешним долгам рекордные 2,7 трлн долларов. Пострадают, в первую очередь, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Турция и Украина», — говорит Кущ.

«Тенденция повышения процентных ставок в мире сохраняется — со всеми возможными последствиями для развивающихся стран. Украина — не исключение: в октябре правительство разместило суверенные облигации на 2 млрд долларов с заметно более высокой доходностью, чем годом ранее (около 10% — прим. ред.). С учетом того, что в 2019 году Украина должна погасить значительные суммы внешнего государственного долга, правительству опять придется выходить на международный рынок частного долга», — говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

По словам Куща, до 2,75-3% учетная ставка ФРС вырастет уже в 2019 году. «И тот факт, что президент США Дональд Трамп включил твиттер-дипломатию и всячески убеждает руководство ФРС не пересматривать больше учетную ставку, ничего не решает. Разве что сеет дополнительную панику», — считает эксперт.

Высокая учетная ставка ФРС — верный признак того, что мировые инвесторы начнут еще более активно уходить в «тихую гавань» — в США. Другие последствия — снижение сырьевых цен.

В отношении них действует железное правило — чем выше ставка ФРС (то есть, чем дороже доллар), тем дешевле стоимость товаров, которые в нем номинируются.

Эта тенденция, собственно, уже прослеживается на рынке нефти. За октябрь-ноябрь котировки обвалились на треть. В итоге вместо обещанных 100 долларов за баррель, нефть снова откатилась к 50 баррелям и это при том, что страны ОПЭК заявили о готовности и дальше снижать добычу.

Следующие на очереди — зерно и металл, то есть, главные наши экспортные товары. Железная руда, по данным НБУ, подешевела с начала года на 10%. В 2019-м цена может упасть еще на 10%. Цены на пшеницу с начала прошлого года на мировых рынках укреплялись (рост до 15-20%), но в следующем году стоит ожидать отката — на 7-10%. Цены на кукурузу также могут просесть на 5-7%. Больше всего рискует обесценится сталь — до 20%, — прогнозируется в отчете Нацбанка.

«Все это может создать риски для платежного баланса Украины», — отмечает регулятор. Хотя, в НБУ нашли и выгоды — если обвалятся все сырьевые рынки, можно ожидать также снижения цен на газ, который сейчас Украина закупает в Европе по рекордным ценам до 340 долларов за тысячу кубометров.

«Правда, непонятно, почувствуют ли облегчение простые украинцы, ведь для них, наоборот, запланировано еще два этапа подорожания газа — на весну 2019 и с начала следующего отопительного сезона. В итоге отопление и горячая вода могут подорожать еще на 15-20%, — прогнозирует глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Что будет с гривной?

Обвал цен на металл и зерно могут спровоцировать очередные валютные качели в Украине. Ведь именно металлурги и аграрии являются главными поставщиками доллара в нашу страну (в этом году они завели более 15 млрд долларов). Поэтому основной интригой сейчас является курс доллара на следующий год. Эксперты называют самые разные цифры. Так, в консенсус-прогнозе МЭРТ минимальная планка указана на уровне 30,5 грн за доллар, а максимальная — порядка 33 грн.

Алексей Кущ говорит, что в таком коридоре гривна будет «болтаться» только если не случится ничего экстраординарного, в том числе мирового кризиса. Но если рецессия все же начнется плюс упадут цены на мировых сырьевых рынках, стоит ожидать обвала гривны еще на 20-25%, то есть, теоретически курс может подскочить еще на 8 грн и таким образом приблизится к 40 грн за доллар.

Гривне прогнозируют тяжелый год — вплоть до отметки 40 грн/$

«Не хочется даже думать на какие отметки улетит доллар, если вмешаются еще и негативные внутренние факторы, скажем, обострятся отношения с Россией или усугубится политический кризис на фоне двух предвыборных кампаний», — говорит Кущ.

В такой ситуации инфляция в 7,4%, которую уже «засветили» в бюджете, выглядит просто фантастически низкой. «Думаю, в реальности будет не ниже 11-12%», — говорит Дорошенко. Александр Охрименко и вовсе прочит до 15-17% инфляции.

Соответственно, вырастут и цены на потребительские товары и услуги. При этом, как рассказал «Стране» Дорошенко, в следующем году многие продукты питания на полках украинских магазинов станут дороже, чем в Европе.

«В этом году цены у нас догоняли европейские, а в следующем будут их обгонять. Украинцев спасает лишь нарастание конкуренции с импортом — оно не дает нашим производителям задирать цены так сильно, как им бы этого хотелось. Но по некоторым продуктовым группам рост цен может даже пережить инфляцию», — говорит Дорошенко.

Среди продуктов, которые рискуют подорожать больше всего, он называет сахар и крупы. К примеру, цены на сахар могут подскочить сразу на 25-30% (до 17-19 грн/кг). Главная причина — снижение производства. В 2018 году отечественные сахарозаводчики перестарались и наварили слишком много сладкого.

В итоге цены упали. Уже весной аграрии решили исправить ошибку и сократили посевы свеклы на 12%. В итоге производство сахара в новом сезоне упало на 18% — до 1,7 млн тонн, — констатируют в профильной ассоциации «Укрсахар». Из них не менее 500 тысяч тонн планируется отправить на экспорт. Так что в сахарном балансе станы может образоваться дыра, как минимум, в 100 тысяч тонн.

По мнению Дорошенко, дорожать с опережением будет также хлеб — цены вырастут до 20%. Причина — рост цен на муку (за год — плюс 16%), а также повышение текущих расходов пекарей.

Но главное, что развязывает руки хлебозаводам — минимальная конкуренция с импортом, — уверен Дорошенко. Эта же причина плюс высокий спрос подстегнет и рост цены на крупу — до 20-25%.

«У нас многие виды круп, к примеру, ячневая, кукурузная, пока стоят дешево — до 10 грн/кг. И обнищавшее население массово переходит на каши. Так что в следующем сезоне будет подорожание круп», — прогнозирует эксперт. Хотя он не исключает и сюрпризов.

«Никто не ожидал, к примеру, что в этом году из России к нам массово повезут гречку, и цены на нее остановятся», — говори он.

В списке продуктов, которые будут дорожать в следующем году, эксперты называют также мясо, особенно, его фасованные сорта (филе). «Не исключаю попыток импорта к нам той же курятины. Это бы снизило цены, но не уверен, что у импортеров что-то получится. В 2018 году такие попытки провалились, ведь курятина у нас — на уровне государственной политики», — пояснил «Стране» Дорошенко, намекая на защиту бизнес-интересов приближенного к окружению президента владельца компании «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Наша ряба») Юрия Косюка.

Производители молочной продукции, которые тоже не против поднять цены, скорее сего, сделать этого не смогут, так как спрос на их продукцию упал до минимума. «Некоторые заводы уже сокращают производство и распродают оборудование», — говорит Дорошенко. Поэтому, по его словам, молочка, если и подорожает, то незначительно — на 5-7%.

При этом рост зарплат в следующем году может замедлиться. Во-первых, в отличие от 2017-2018 годах в бюджете заложено довольно скромное (не более 10%) повышение соцстандартов.

Во-вторых, в 2019 году НБУ ожидает снижения интенсивности трудовой миграции, что замедлит рост зарплат. Правда, на чем основываются такие прогнозы в Нацбанка не уточняют. Кадровики же, наоборот, прогнозируют рост оттока украинских заробтчан за границу.

«Тем более, некоторые страны упрощают доступ на свой рынок труда (в частности, Германия), — говорит аналитик rabota.ua Татьяна Пашкина.

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