Рост цен на бензин: журналист увидел положительный для Украины момент

Стремительный рост цен на бензин в Украине имеет также и положительную сторону.

Об этом написал журналист Александр Пасховер в своей публикации для журнала «Новое время».

Отмечается, что в результате отечественный производитель получил рыночную фору и постепенно стал выдавливать импортное топливо.

«Доля бензинов, произведенных в Украине в 2017‑м, достигла 40 % внутреннего рынка, а в 2018‑м покроет большую его часть. По данным консалтинговой группы А-95, в текущем году украинские нефтепереработчики превысят объем производства докризисного 2013‑го. Причем речь идет о топливе высокого стандарта — не ниже Евро-5», — указал он.

Правда, на этом, написал Пасховер, положительные моменты закончились.

Как сообщал «Обозреватель», 8 февраля мировом рынке нефти цена за баррель снизилась и стабилизировалась, что может повлекти за собой снижение цен на бензин в Украине уже через две недели.