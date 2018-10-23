Рост тарифов железнодорожного транспорта – еще один удар по экономике Украины

Правление «Укрзалізниці» приняло решение о повышении тарифов на грузовые перевозки в 1,3–1,5 раза. Решение более чем неоднозначное, которое явно не окажет стимулирующего воздействия на развитие отечественной экономики.

Дело в том, что грузооборот железнодорожного транспорта в Украине и так последовательно сокращается. Только за январь – август 2018 года этот показатель снизился на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. В разрезе отдельных товарных групп динамика этого процесса выглядит следующим образом:

По данным ПАО «Укрзалізниця»

В таких условиях резко повышать тарифы на грузоперевозки – очевидный путь к еще большему снижению грузооборота.

Кроме того, для нынешней украинской экономики, с ее преимущественно сырьевым характером, грузоперевозки железнодорожным транспортом – важная составляющая себестоимости продукции.

Сейчас отечественная экономика и так переживает тяжелый удар от непомерного роста тарифов на природный газ, установленных НАК «Нафтогаз». Еще один удар – повышение и железнодорожных тарифов – крайне осложняет и без того непростые условия выживания украинских предприятий.

В разрезе отдельных видов грузового железнодорожного транспорта повышение тарифов «Укрзалізниці» предполагает следующее увеличение расценок:

По данным ПАО «Укрзалізниця»

Как видим, по отдельным видам вагонов рост расценок превышает 50%.

Принимая во внимание значимость ж/д перевозок для экономики Украины, решения о резком повышении тарифов не должны приниматься исключительно в узковедомственных интересах. Необходимо учитывать последствия таких шагов для всей экономики.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа»





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