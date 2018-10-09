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Западные СМИ шокированы: снайперов в Киеве нанимал не Янукович, а оппозиция
06.03.2014,
55 комментариев
Авианосец ВМС США «Джордж Буш» вышел на связь с Украиной
05.03.2014,
25 комментариев
«Правый сектор» едет в Донецк, Луганск и Харьков
09.04.2014,
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Стало известно, кому Украина продавала оружие в 2012 году
16.07.2013,
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Ставицкий: В конце лета может быть подписано соглашение с Chevron
13.06.2013,
13 комментариев
Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики
09.10.2018,
Нет комментариев
Курс валют на 10 октября: гривна поразит стабильностью
09.10.2018,
Нет комментариев
Климкин отреагировал на решение ПАСЕ по России
09.10.2018,
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Кличко вынудил «Нафтогаз» вернуть киевлянам горячую воду, — СМИ
09.10.2018,
Нет комментариев
МВФ снизил прогнозы роста украинской экономики в 2019-2020
09.10.2018,
Нет комментариев
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Russia нефтяной газ ltd mail
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Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики
Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики
Мировая экономика
09 Окт 2018
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Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики ГОЛОС АМЕРИКИ
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