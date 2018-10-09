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Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики

Мировая экономика 09 Окт 2018
Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики
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  • Рост тарифов заставил МВФ пересмотреть прогноз роста мировой экономики  ГОЛОС АМЕРИКИ

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