Рост, стагнация или рецессия? Насколько замедлится экономика в 2019 году — РБК

Эксперты ведущих мировых банков дали большой прогноз на следующий год. Самое сложное положение оказалось у России — аналитики предсказали стране уход в рецессию. Китай вернется к росту, США также сможет нарастить ВВП

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Мировая экономика замедляет темпы роста и эта тенденция сохранится в 2019 году, спрогнозировали аналитики. В банках Barclays Capital и Danske Bank полагают, что основным фактором влияния на деловую активность в мире в следующем году останутся торговые отношения между США и Китаем. Аналитики сравнили ситуацию в США, Европе, Китае и России и пришли к неутешительному выводу: Россия оказалась в наиболее уязвимом положении.

Экономический пик пройден

Текущий год оказал отрезвляющий эффект на мировое сообщество. Синхронный рост экономической активности в 2017 году стал источником ожиданий дальнейшего роста, однако ситуация в экономике разочаровала почти всех. Особенно слабая активность в 2018 году наблюдалась в Европе. Пострадала также Япония, а темпы роста Китая упали резче, чем ожидалось.

Чрезвычайно трудный год пережили страны развивающегося рынка. Показатели за третий квартал во всех странах за исключением США оказались ниже ожиданий. Судя по опережающим индикаторам, отскока в четвертом квартале ждать не приходится. По всей видимости, 2017 год стал пиком роста мировой экономики, решили аналитики Barclays Capital.

«Мы ожидаем, что снижение темпов роста мировой экономики продолжится в течение ближайших двух лет», — предсказали в Danske Bank. В банке прогнозируют, что мировая экономика замедлится с 3,8% в 2018 году до 3,6% и 3,5% в 2019 и 2020 годах соответственно.

«Эти прогнозы несколько ниже, чем мы ожидали ранее, что в основном отражает обострение торговой войны между США и Китаем. Она будет создавать особенные трудности для китайской экономики до тех пор, пока две стороны не придут к соглашению, что, возможно, случится примерно в середине следующего года», — предположили аналитики датского банка.

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Остался ли резерв для роста?

Тем не менее рецессии ожидать не стоит, особенно в развитых странах, уверены в обоих банках. Они объяснили это тем, что основные факторы, поддерживающие внутренний спрос, сохранятся — занятость и номинальные заработные платы продолжат расти, инфляция останется на низких уровнях. Поддержат потребление и цены на нефть, опустившиеся к уровням около $60. Центробанки продолжат проводить стимулирующую политику, хотя и в меньшей степени.

Основным двигателем мировой экономики в следующем году станут перспективы мировой торговли, близко связанные с торговой войной между Китаем и США, считают в Barclays Capital. Противостояние двух стран стало крупным источником неопределенности для мировой экономики в 2018 году.

«В начале декабря стороны заключили перемирие, которое может предварить окончательную сделку, — полагают в Danske Bank. — Мы полагаем, что США и Китай придут к соглашению в середине 2019 года. Такая сделка будет иметь позитивное влияние на мировую экономику и рыночные настроения, так как исчезнет неопределенность для компаний, а мировая экономика получит импульс к росту».

Менее уверены в происходящем в Bloomberg. В агентстве полагают, что в 2019 году торговые противостояния между странами будут «самыми ожесточенными». Из-за непредсказуемости действий президента США Дональда Трампа сценариев развития событий может быть много.

Многое будет зависеть от ответов на три ключевых вопроса:

сумеют ли США и Китай договориться о взаимной торговле,

введет ли США новые пошлины на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии,

ратифицирует ли конгресс США новое соглашение о торговле с Мексикой и Канадой (USMCA).

Проблемы на любом из этих направлений могут сказаться на состоянии мировой экономики, считают в Bloomberg.

Вашингтон, столица США

(Фото: пользователя Ted Eytan с сайта flickr.com)

Чего ждать от США

Соединенные Штаты войдут в 2019 год в лучшем положении, чем остальные страны. По мнению аналитиков Barclays Capital, довольно сильный импульс к росту экономики США сохранится по меньшей мере в течение первой половины года. В то же время в банке не думают, что за этот период проявится сколько-нибудь сильный отскок в Европе, Японии, или Китае.

Вероятность введения Соединенными Штатами пошлин на автомобили из Европы, беспорядочный процесс выхода Великобритании из ЕС и хрупкость политической ситуации в Италии повышает вероятность более значительного замедления темпов роста, чем ожидалось. Подобным образом усилия правительства Китая по поддержанию экономики вряд ли увенчаются успехом ранее конца 2019 года, предупреждают в Barclays Capital.

В то время как остальной мир переживает замедление роста экономической активности, США в течение последних двух кварталов показывали рост в диапазоне 3,5-4% в квартальном сопоставлении. В Danske Bank полагают, что за год экономика страны вырастет на 3%.

«Основным отличием США от других стран является стимулирующая финансовая политика благодаря предпринятому Дональдом Трампом снижению налогов и увеличению финансовых затрат», — считают аналитики банка.

Рим, столица Италии

(Фото: пользователя Photos By Clark с сайта flickr.com)

Еврозоне рецессия не грозит

Темпы роста экономики Еврозоны оказались разочаровывающими в 2018 году. Из-за торговой войны пострадали ориентированные на экспорт сектора. А в третьем квартале масла в огонь добавили внутренние трудности — новые правила, касающиеся выхлопов, затормозили производство транспорта с дизельными двигателями.

Негативное влияние также оказали рост цен на нефть, политические риски, связанные с Италией и менее ситмулирующая монетарная политика. Пока надежды на изменение ситуации невелики, считают в Barclays Capital.

Наибольшие опасения связаны с Италией, где популистское правительство спорит с Еврокомиссией о фискальной политике. Если доверие к итальянской экономике иссякнет, страна может вступить в период продолжительной рецессии, предупреждает Bloomberg.

Однако Еврозона в целом вряд ли скатится в рецессию, хотя из-за приближения к более стабильной фазе бизнес-цикла и замедления роста мировой торговли темпы роста экономики могут замедлиться, полагают аналитики Danske Bank. Согласно прогнозу Barclays, в 2019 году темпы роста экономики Еврозоны замедлятся до 1,5% против 1,9% в текущем году и 2,4% в 2017 году.

Пекин, столица Китая

(Фото: пользователя Steve Boland с сайта flickr.com)

Китайский вопрос

Китай, оказавшийся мишенью США в текущем году, серьезно пострадал от торговой войны. Удар оказался тем больше, что в стране уже наблюдалось замедление роста. С мая текущего года фондовые рынки Китая обвалились на 20%, а экономические индикаторы указывают на более слабый спрос.

В краткосрочном периоде экономика Китая продолжит замедляться, однако в 2019 году страна начнет постепенно набирать темпы роста, реагируя на увеличение числа стимулов и торговые сделки, прогнозируют аналитики Danske Bank.

Россия может скатиться в рецессию

Эксперты Bloomberg ожидают небольшого спада в экономике России. Агентство отмечает, что это станет следствием решения пожертвовать ростом в краткосрочном периоде ради стабильности в долгосрочном. Однако Bloomberg предупреждает, что неожиданно жесткие санкции могут привести к тому, что страна скатится в рецессию: санкции обвалят рубль и подстегнут рост инфляции.

Barclays Capital прогнозирует, что в первом квартале 2019 года ВВП России опустится до 1,5%, во втором составит -2,2%, после чего возобновит рост и в третьем квартале достигнет 2,9%. «В 2019 году повышение НДС приведет к снижению потребления. Кроме того, негативное влияние на темпы роста экономики окажет более низкий уровень цен на нефть», — комментируют аналитики банка свой прогноз.

Добыча нефти и газа на месторождении Big Foot в Мексиканском заливе. Компания Chevron, которая ведет здесь добычу, рассчитывает, что обнаруженных здесь запасов в 200 млн баррелей хватит на 35 лет

(Фото: страница Chevron в Фейсбуке)

Нефть частично восстановится

В 2019 году цены на нефть отчасти восстановятся после падения в текущем году. В этом уверено большинство экспертов. «Мы по-прежнему ожидаем роста котировок в ближайшие месяцы — до тех пор, пока к концу 2019 года давление на цены не начнет оказывать рост экспорта нефти из США», — прогнозируют аналитики BNP Paribas.

По их мнению, рост цен в первом полугодии обусловит то, что снижение экспорта нефти из Ирана будет все еще значительным, добыча в Венесуэле продолжит падать, а проблемы безопасности в Ливии и Нигерии сохранятся. Кроме того, вероятно сокращение добычи нефти, которое сейчас рассматривают остальные производители.

На нефтяные цены будут влиять отношения Ирана и США, решение ОПЕК по уровню добычи и отношения между Вашингтоном и Саудовской Аравией, полагают в Bloomberg. Издание отмечает, что из-за трений между США и Саудовской Аравией в отношении убийства журналиста Джамаля Хашкаджи цены на нефть могут вырасти.

«Мы более или менее оптимистичны в отношении перспектив цен на нефть исходя из того факта, что стремление Саудовской Аравии и ОПЕК к возвращению баланса на рынок в 2019 году приведет к частичному сокращению продаж», — предсказали в Societe Generale. Согласно прогнозу BNP Paribas, в первом квартале Brent в среднем будет стоить $79 (прогноз снижен на 6%), во втором — $82 за баррель.

От латинского Recessus – Отступление. Совокупность негативных явлений в экономике. Главный показатель рецессии — снижение валового продукта страны.

Автор:

Валентина Гаврикова.

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