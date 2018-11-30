Рост реальной зарплаты превысил уровень инфляции — Розенко | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Розенко заявил, что рост реальной зарплаты в этом году превысил уровень инфляции

Зарплата в стране растет значительно более высокими темпами, чем инфляционные процессы, отметил вице-премьер-министр Украины.

Рост реальной зарплаты в 2018 году превысил уровень инфляции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, информирует Правительственный портал в пятницу, 30 ноября.

Он отметил, что реальная заработная плата выросла на 15%.

«Обратите внимание, по данным Госкомстата, реальная заработная плата выросла на 15%. Термин «реальная заработная плата» означает заработная плата уже без учета инфляции. То есть зарплата в Украине растет значительно более высокими темпами, чем инфляционные процессы», — сказал Розенко.

По его словам, вместе с другими экономическими параметрами это означает, что украинская экономика работает. Розенко отметил, что к концу года средний размер заработной платы может достичь 10 тысяч гривен.

Ранее в Нацбанке заявили, что зарплаты украинцев будут расти медленее, чем в предыдущие годы.

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