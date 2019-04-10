Рост продаж аксессуаров для мобильных телефонов прямо пропорционален продажам смартфонов — Украина криминальная

Аксессуары для мобильных телефонов так же важны, как и сам мобильный телефон в повседневной жизни. Большинству из нас будет трудно выжить без мобильного телефона и минимального набора аксессуаров. Будь то аккумуляторы, наушники или чехлы для телефонов, эти аксессуары просто необходимы в наши дни. Таким образом, создание рынка, который растет как на дрожжах из года в год и трудно игнорировать.

Недавнее исследование рынка аксессуаров для мобильных телефонов показало, что быстрый рост продаж аксессуаров для мобильных телефонов прямо пропорционален продажам смартфонов в стране.

Например продажи чехлов для телефонов Meizu https://pocketstore.ua/meizu/, коррелирует с продажами смартфонов этот торговой марки. Еще лучше это заметно на аксессуарах к продукции компании Apple.

Рост продаж смартфонов и аксессуаров к ним зависит от ряда факторов. Главным образом, эти факторы способствуют смещению предпочтений потребителей с функциональных телефонов на смартфоны.

Быстрая урбанизация

Население в городских районах увеличивается. Расходы тоже увеличились. Поскольку мобильные телефоны становятся неотъемлемой частью городской жизни, все больше и больше потребителей тратят свои средства на смартфоны и аксессуары.

Снижение цен на смартфоны

С ростом размера рынка число игроков на рынке увеличилось, как и производителей смартфонов. Особенно за счет китайских гигантов. Конкуренция среди компаний мобильной связи и постоянно растущие объемы потребления значительно снизили цены. Теперь смартфоны доступны для обычных пользователей, что также способствует увеличению объемов их продаж.

Подключение к сети

Услуга, предоставляемая телекоммуникационными компаниями, также улучшилась на несколько ступеней. Это способствовало более широкому принятию смартфонов людьми из разных слоев общества, что обеспечивает им доступ к цифровому миру на высоких скоростях.

Электронная коммерция

Рост количества сайтов электронной коммерции сыграл свою роль в росте рынка смартфонов в Украине — как за счет использования, так и за счет продажи самого мобильного телефона.

В то время как денежная масса гигантов электронной коммерции использовалась ими для увеличения продаж, это оказало прямое влияние на увлечение смартфонами украинскими покупателями. Вертикальные компании электронной коммерции, ориентированные на сектор аксессуаров для мобильных телефонов, также привели к увеличению спроса на аксессуары.

Распространение скидок «только для приложений в смартфонах» позволило узнать о преимуществах, которые смартфон предлагает по сравнению с обычным телефоном. «Приложения», как большинство людей знают это сегодня, это то, что доступно только на смартфоне и облегчает жизнь, так или иначе; благодаря крупным рекламодателям индустрии электронной коммерции.

Социальные медиа

Существует множество приложений для социальных сетей и веб-сайтов, которые позволяют пользователю оставаться на связи с внешним миром, оставаясь дома. Все это стало возможным с помощью функций, доступных в смартфонах. В текущем сценарии все игроки электронной коммерции, такие как OLX, PROM.ua, Новая почта и другие, взаимодействуют со своей целевой аудиторией, используя возможности социальных сетей.

Основные факторы, влияющие на спрос на аксессуары для мобильных телефонов в Украине

Увеличение продаж смартфонов в Украине привело к росту продаж аксессуаров для мобильных телефонов. Смартфоны предлагают различные функции, такие как камера, мультимедийные сообщения, музыка, интернет, услуги определения местоположения, а также хранение и обмен данными. Мобильные аксессуары еще больше повышают ценность этих функций: такие, как наушники, зарядные устройства, защитные чехлы, блоки питания, USB-кабели, беспроводные динамики, карты памяти, устройства Bluetooth и селфи-палки. Компании производители предлагают потребителям широкий ассортимент аксессуаров по доступным ценам.

Смартфоны поставляются с заведомо коротким временем автономной работы по сравнению с обычными телефонами прошлых лет. Проблемы пользователя смартфона умножаются из-за нерегулярного энергоснабжения в небольших городах и отдаленных районах. Чтобы смартфон долго работал в таких ситуациях, пользователи все чаще выбирают повербанки — портативные аккумуляторы для быстрой подзарядки. Это привело к всплеску спроса на такие устройства.

Популярность социальных сетей и интернета привела к росту спроса на аксессуары для мобильных телефонов. Покупательская способность обычного пользователя увеличилась, что сместило его акцент с низкого ценового диапазона на средний и высокий ценовой диапазон аксессуаров для смартфонов. Интернет-магазин также вызвал спрос на аксессуары для мобильных телефонов. Эти интернет-магазины продают новейшие аксессуары, доступные на рынке, по конкурентоспособным ценам и, таким образом, стали наиболее предпочтительным каналом распространения для покупки аксессуаров для смартфонов в Украине.

Примечательно, что еще несколько лет назад под мобильными аксессуарами подразумевались зарядное устройство, кабель для передачи данных и наушники. Благодаря технологическому прогрессу пользователи в Украине все больше склоняются к высокотехнологичным мобильным аксессуарам, таким как устройства Bluetooth, повербанки, беспроводные наушники и т. д.

Интернет-магазины предоставляют широкий ассортимент аксессуаров для мобильных телефонов, которые являются яркими, уникальными и модными.

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