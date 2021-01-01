рост отложен до 2021 года

2020 год для валют постсоветского пространства выдался настолько печальным, что на графики этих валют лучше не смотреть. Ни одна из валют постсоветских стран в 2020 году не смогла укрепиться по отношению к доллару (в качестве данных ИАЦ «Альпари» использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты).

Самым тяжелым 2020 год оказался для белорусского рубля (он упал за год почти на 18%), украинской гривны (-16,19%) и киргизского сома (падение составило 16,09%). Вопреки ожиданиям, российский рубль главным аутсайдером года не оказался, а подешевел за год на 15,95%, несмотря на обвал цен на нефть.

«Двузначное» падение за год также показали таджикский сомони (-14,24%) и грузинский лари (-12,49%). Чуть меньше по сравнению с остальными валютами СНГ упали узбекский сум (-9,25%), казахстанский тенге (-9,01%) и армянский драм (-8,17%).

Молдавскому лею повезло относительно больше – за год он снизился к доллару менее чем на процент — всего на 0,11%. А вот азербайджанский и туркменский манаты не изменились в цене по сравнению с 2019 годом, но это стало возможным только потому, что курсы этих валют фиксированы.

Основными событиями 2020 года, обвалившим валюты многих развивающихся стран, стала, конечно, пандемия COVID-19, а также связанное с ней падение цен на нефть, которая за год подешевела более чем на 22%. Если по абсолютному числу заразившихся коронавирусом первое место на постсоветском пространстве занимает, конечно, Россия, то по коэффициенту заболеваемости на каждые 100 тысяч человек населения среди постсоветских стран лидеры другие: Беларусь, Молдова и Украина. Белорусский рубль вышел в аутсайдеры не только из-за ситуации с коронавирусом, но еще и из-за разразившегося после президентских выборов тяжелого политического кризиса в стране, который до сих пор рано считать завершённым.

«А вот умеренное падение молдавского лея в 2020 году может быть связано с тем, что обменный курс этой валюты фактически «привязан» к евро, а евро в текущем году оказался одной из самых «успешных» валют мира, которая смогла вырасти и на фоне Brexit, который теперь уже точно пройдет с торговой сделкой с ЕС, и на волне беспрецедентного монетарного и бюджетно-налогового стимулирования экономики еврозоны, ‑ отмечает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. ‑ Но «привязка» национальной валюты к курсу валюты другой страны не всегда хорошо работает: например, грузинский лари фактически привязан к турецкой лире, а в 2020 году турецкая лира себя чувствовала даже хуже, чем сильно пострадавшие «нефтяные» валюты».

Однако в декабре 2020 года ситуация несколько улучшилась: на фоне новостей о регистрации вакцин от коронавируса в ряде стран и начале вакцинации населения России на постсоветском пространстве прибавилось оптимизма. Российский рубль стал лидером роста месяца, прибавив в декабре почти 3% стоимости, чему способствовали не только новости о вакцине, но и рост цен на нефть. Подорожали к доллару также грузинский лари (+1,57%) и казахстанский тенге (+0,81%). Слабее остальных валют в декабре выглядели армянский драм (-3,06%) и киргизский сом (-2,46%).

По прогнозам Всемирного банка, наиболее заметный спад ВВП в 2020 году покажут Россия, Казахстан и зависящая от турецких инвестиций и международного туризма Грузия, в то время как Узбекистан по итогам года может ждать максимальное замедление темпов экономического роста до 1-1,5%. Зато в 2021 году быстрее всех могут начать восстанавливаться Узбекистан и Киргизия, которые могут показать рост ВВП в 5-6%, хотя ясно, что в первую очередь этот рост будет зависеть от трансграничных переводов денег.

России Всемирный банк предсказывает восстановительный рост только на 2,7%, что будет связано с медленным возвращением спроса на нефть и нефтяных цен на докризисные уровни. Еще более медленными темпами, как считают эксперты Всемирного банка, в 2021 году будет расти экономика Казахстана (на 2,5%), а ВВП Украины сможет вырасти только на 3%. Зато Грузия, чья экономика зависит от Турции, в 2021 году сможет преодолеть спад достаточно быстро и вырасти после обвального падения 2020 года на 4%, так как Турция, согласно прогнозам, в 2021 году покажет одни из самых быстрых темпов роста в Евразии.

Денежно-кредитная политика постсоветских стран в 2021 году ожидается неоднозначной, добавляет Наталья Мильчакова. Можно предположить, что она будет смягчаться в тех странах, где процентные ставки оказались достаточно высокими (например, на Украине), а в тех странах, которые прошли длительный цикл снижения процентных ставок (Россия), ожидается максимум одно снижение процентной ставки в 2021 году. В январе 2020 года мы прогнозируем курс доллара США к рублю в рамках 73-77 рублей за доллар, а курс доллара к казахстанскому тенге в коридоре значений от 419 до 425 тенге.





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