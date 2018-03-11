Рост объема розничной торговли через платформы трансграничной электронной коммерции в Китае превысил 80%

11 марта, «Жэньминь жибао» онлайн — На днях на сайте японского издания Nikkei Asian Review была опубликована статья, согласно которой новые представители трансграничной интернет-торговли Китая, а именно платформы «Сяохуншу» и Kaola.com, активно развиваются. Согласно данным, объем китайского рынка электронной коммерции в 2017 году достиг примерно 5.5 трлн. юаней (приблизительно $868,5 млрд.), что на 28% больше по сравнению с 2016 годом. Доля заграничной продукции составила 10%.

Будучи новой отраслью, трансграничная электронная коммерция активно развивается в Китае. Согласно данным китайской таможни, в 2017 году общий розничный товарооборот через платформу таможенного управления трансграничной онлайн-торговлей достиг 90,24 млрд. юаней (примерно $14,32 млрд.), что на 80.6% больше по сравнению с 2016 годом. В последние три года таможенный товарооборот международной электронной коммерции ежегодно растет на более чем 50%.

Вслед за продолжением строительства «Одного пояса, одного пути» усиливается тенденция развития трансграничной онлайн-торговли. На примере Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая можно отметить, что находящийся в центральной части экономического пояса Шелкового пути город Урумчи благодаря поезду Китай-Европа помогает предприятиям осваивать экспортный рынок. По статистике Таможни Урумчи, в прошлом году таможенные органы обработали 562 тыс. 400 товаров, заказанные через операторов электронной коммерции, торговый объем достиг более $3,87 млн.

Работники Китайского центра по контролю над трансграничной электронной коммерцией обрабатывают товары, импортированные через компании по трансграничной онлайн-торговле.

(Чжан Цзиньган/ «Жэньминь тупянь»)

Трансграничная электронная коммерция, будучи новым видом международной торговли, бросила большой вызов таможенному контролю. В ответ на такие вызовы Китай постоянно стремится к поиску «быстрого и управляемого решения», осуществляет разработки и инновации. В 2012 году в отдельных городах Китая в тестовом режиме была введена система управления развитием трансграничной электронной коммерции. Затем, через два года Таможня КНР обнародовала список кодов для контроля за международной онлайн-торговлей, стандартизировав таможенное управление. В 2016 году Китай всесторонне продвинул систему контроля и обслуживания трансграничной электронной коммерции, а также дал толчок для стремительного развития международной онлайн-торговли.

На первой Международной таможенной конференции по трансграничной электронной коммерции, которая прошла в феврале этого года в Пекине, Таможня КНР разработала и утвердила «Стандартные рамки трансграничной онлайн-торговли ВТО», документ стал руководящим по контролю и обслуживанию в сфере международной электронной коммерции. Он предоставил китайский опыт и знания для устойчивого развития трансграничной электронной коммерции.

На складе Центра по управлению и контролю за международными экспресс-посылками шанхайской таможни обрабатываются заказы, купленные на платформах трансграничной электронной коммерции.

Источник фото: официальный сайт Международной таможенной конференции по трансграничной электронной коммерции

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