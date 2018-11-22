Рост мировой экономики замедлится – ОЭСР

Мировая экономика будет расти медленнее

Мировая экономика прошла свой локальный пик, достигнув роста в 3,7% в 2018 году, утверждают эксперты.



Темпы роста мировой экономики снизятся в 2019-2020 годах. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на свежий прогноз Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в четверг, 22 ноября.



По мнению экспертов организации, мировая экономика «прошла свой локальный пик», достигнув роста в 3,7% в 2018 году, в 2019-2020 годы рост составит лишь 3,5%.



Отмечается, что в 2019 году замедление роста сильнее отразится на развивающихся экономиках– таких как Турция, Аргентина и Бразилия, после чего в 2020 году в результате исчерпания программ стимулирования и общего снижения объемов мировой торговли с замедлением роста столкнутся и развитые рынки.



В ОЭСР также прокомментировали торговые войны США и Китая. По их прогнозу, с 2021 года 25-процентные пошлины на импорт из Китая и аналогичные меры против США приведут к снижению темпов роста еще на 0,5 п.п.Потери США при этом составят 0,8% ВВП, Китая – 1% ВВП.



Ранее в ОЭСР спрогнозировали, что в 2018 году мировая экономика вырастет на 3,9%. Это наиболее высокий показатель с 2011 года. Также утверждалось, что такой высокий рост сохранится и в 2019 году.



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