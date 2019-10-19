Рост мировой экономики — октябрьский прогноз МВФ — World Economic Outlook

Фото: Getty Images

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В Белом доме проведут внутреннее расследование из-за разговора Зеленского с Трампом

В Белом доме планируют провести внутреннюю проверку в отношении чиновников администрации президента США, чтобы проанализировать их действия после телефонного разговора между Дональда Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает The New York Times.

Как сообщается, советники Трампа опасаются, что действия чиновников могут быть направлены на «поиск крайнего» в расследовании импичмента президента США, которого обвиняют в злоупотреблении властью.

Напомним, по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Кроме того, мы писали, что демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

Тайфун «Хагибис» в Японии унес жизни 74 человек

Число погибших в Японии в результате удара мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 74 человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

11 человек считаются пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Видео: Reuters

Как сообщил накануне генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга, в пострадавших районах идет процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тысяч человек, включая военнослужащих Сил самообороны, пожарных, полицию. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тыс. квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тыс. по всей стране нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на самые густонаселенные районы Японии. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

МВФ прогнозирует проблемы в мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста мировой экономики из-за торговых споров. Об этом говорится в октябрьском обзоре фонда World Economic Outlook, представленном в Вашингтоне в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Так, МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. В апрельском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно.

«Мировая экономика находится в синхронизированном спаде, темпы роста мировой экономики на 2019 год снова понижены – до 3%, самые низкие со времен мирового финансового кризиса (2007–2008 годы. – Ред.). Это серьезное сокращение с 3,8% в 2017 году, когда мировая экономика находилась в фазе синхронизированного подъема», — отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат.

При этом МВФ улучшил по сравнению с апрельскими оценками прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) США в 2019 году с 2,3% до 2,4%, прогноз на 2020 год повышен с 1,9% до 2,1%.

Прогноз роста ВВП Китая в 2019 году снижен на 0,2 процентного пункта (п. п.) – до 6,1%. В апреле фонд прогнозировал рост ВВП страны на 6,3%. Также фонд снизил прогноз роста ВВП Китая на 2020 год. Теперь фонд ожидает роста экономики на 5,8% против апрельского прогноза на уровне 6,1%.

Прогноз роста ВВП Германии в нынешнем году по сравнению с апрельскими оценками снижен на 0,3 п. п. – с 0,8% до 0,5%, также ухудшен прогноз на 2020 год на 0,2 п. п. – с 1,4% до 1,2%.

В тренде

В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год снижен на 0,1 п. п., до 1,2%, в 2020 году оценка не изменилась – 1,4%.

Экономики Японии в текущем году вырастет на 0,9% (оценка не изменилась), в 2020 году – на 0,5% (снижение на 0,1 п. п.).

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 п. п. по сравнению с апрельским докладом – до 1,1%, а в 2020 году – повысил на 0,2 п. п., до 1,9%.

Рост ВВП Украины по итогам 2019 года, по прогнозам фонда, составит 3%. Ранее МВФ прогнозировал рост украинской экономики на 2,7%. Прогноз на 2020 год МВФ улучшать не стал и оставил на уровне тех же 3%.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в результате торговых конфликтов, включая напряженность в отношениях между США и Китаем, мировая экономика потеряет к 2020 году около 700 млрд долларов, что составляет около 0,8% мирового ВВП.

В России противники Кремля порезали вены прямо в суде

Вскоре после того, как осужденный в России по сфальсифицированному делу украинец Александр Шумков объявил голодовку, в РФ произошел еще один инцидент с политзаключенными.

Прямо во время суда в Москве 17 октября фигуранты так называемого дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены.

Руслан Костыленков. Фото: скриншот

Находясь в стеклянном боксе, Крюков порезал себе руки бритвой, а Костыленков – руки и шею, после чего конвоиры оказали им медицинскую помощь, вывели из зала суда и вызвали скорую помощь.Таким образом, противники кремлевского режима хотели выразить протест против политической мотивации их уголовного преследования.

Вместе с Костыленковым и Крюковым по делу «Нового величия» проходят еще шесть подозреваемых: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Их обвиняют в экстремизме и планировании государственного переворота в России. Все обвиняемые не признают вину.

По данным стороны защиты, сама организация была создана агентом силовых структур, внедренным в молодежную среду, и обвинение построено на его показаниях.

Других фигурантов – Рустама Рустамова и Павла Ребровского – приговорили к 1,5 года и условно и 2,5 года колонии условно.

В России неоднократно проходили демонстрации в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

В Барселоне уличные стычки из-за независимости Каталонии

Противостояние в Барселоне продолжается: в стычках с полицией пострадали уже 115 человек, один из протестующих потерял глаз. Демонстранты, возмущенные тюремными приговорами бывшим чиновникам, разблокировали работу аэропорта, однако с улиц не ушли. Люди требуют освободить политиков, которые 2 года назад самовольно провели референдум о независимости Каталонии. Его Мадрид признал незаконным.

«Мы здесь, чтобы сказать: наши лидеры невиновны. Они мирные люди, которые хотели, чтобы все были свободны. Мы чувствуем себя возмущенными и униженными правительством Испании», – говорят протестующие.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид назвал этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за «независимость».

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