Рост курса доллара: почему это важно и как расплатится каждый украинец

Минимальные колебания на рынке валюты существенно сказываются на государственном долге Украины

Об этом сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.

«Доля валютных заимствований является высокой — 61%, из которых 45% в долларах. То есть любое колебание курса на 1 гривну увеличивает наш долг на более чем сорок миллиардов. Это делает нас очень чувствительными к колебанию курса», — отметила она.

В то же время Маркарова уточнила, что наличие самого государственного долга у страны якобы не является «плохим сценарием».

«Наличие государственного долга – это не плохо. Каждая страна одалживает, чтобы достичь своих целей и развивать экономику. Но детальный анализ нашего долга в динамике четко показал, что у нас есть ряд чувствительных моментов», — подчеркнула она.

Добавим, курс доллара в Украине продолжить расти и концу года может достичь шокирующего уровня. Все эксперты сходятся на том, что падения доллара в Украине ждать не приходится, и озвучивают все более пессимистические прогнозы. Андрей Новак считает, что курс до конца года будет падать примерно на 50 копеек – 1 гривну каждый месяц.

Одним из факторов, который будет влиять на валютный курс, является возможное выделение Украине кредитного транша в размере около 2 миллиардов долларов со стороны Международного валютного фонда. Впрочем, некоторые специалисты считают, что сотрудничество с МВФ не возобновится в 2018 году, так как главным условием для этого является повышение цен на газ для населения, «чего не произойдет перед выборами». Как известно, президентские и парламентские выборы должны пройти весной и осенью 2019 года соответственно.

«На конец года наш прогноз, при том что мы получаем транш МВФ, остается на уровне 29,5 гривны/доллар. Если мы не получаем транш, то там прогнозов нет. Там все плохо», — сказал он. По словам эксперта, если Украина в нынешнем году не возобновит сотрудничество с фондом, курс однозначно превысит 30 гривен/доллар. «То, что было в презентации НБУ, где называлась цифра 40 гривен/доллар (наиболее пессимистический сценарий), вполне реально. Случится ли это в декабре, январе или феврале, я не знаю, но к этому показателю курс все точно будет стремиться», — резюмировал Сергей Фурса.

Напомним, украинцев официально предупредили о валютном кризисе.

Как сообщала Politeka, будет что-то серьезное доллар удивил украинцев, такого не прогнозировал никто.

Также Politeka писала, что дефицит бюджета перекроют из кармана украинцев.

Источник: Интерфакс-Украина

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