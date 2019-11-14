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Рост экономики Украины замедлился | Деньги

Экономика Украины 14 Ноя 2019
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Киев, 14 ноября — АиФ-Украина.

Государственная служба статистики опубликовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2019 года.

Зеленский заявил, что экономика Украины будет расти на 5-7 процентов в год Статистическое ведомство сообщило, что реальный ВВП Украины в третьем квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 4,2%, по отношению к II кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) — на 0,7%.

Перед этим Госстат оценивал рост ВВП во II квартале 2019 года на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Согласно этому прогнозу, рост ВВП Украины незначительно ускорится в 2021 году и составит 3,1%.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства составили топ-3 товара, которые Украина экспортировала больше всего в течение прошлого года.

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Источник

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