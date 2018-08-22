Рост экономики Украины за первое полугодие составляет 3,6% — Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / Фото file.liga.net

Как сообщает ИА «УНИАН» рост украинской экономики по итогам первого полугодия составляет 3,6%, заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

Мы сегодня имеем по второму кварталу рост уже 3,6%. Это по итогам года приблизительно 500 млрд грн продукции и услуг, которые будут произведены украинскими руками, украинской промышленностью. Это очень обнадеживает, но этого недостаточно. Мы должны расти и можем расти больше, больше 5%. Но должна быть стабильность внутри страны и инвестиции.

— сказал премьер.

Министерство финансов ожидает, что по итогам 2018 года рост ВВП Украины составит 3,5%, хотя согласно прогнозу социального и экономического развития, разработанному Министерством экономического развития и торговли Украины, этот показатель составит 3,2%.

Ранее JewishNews сообщали, что украинцы в июле купили через банковскую систему максимальный объем наличной валюты с начала 2015 года — 917,8 млн долларов.

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