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Рост экономики Украины снова замедлился

Экономика Украины15 Фев 2018
Рост экономики Украины снова замедлился
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Рост реального валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2017 года замедлился до 1,8% в годовом выражении и 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Ведомство уточняет, что по сравнению с третьим кварталом 2017 года экономика Украины с учетом сезонного фактора выросла на 0,4%. Кварталом ранее этот показатель составлял 0,2%. Ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП на 2017 год с 1,9% до 1,6%, однако потом изменил оценку на 2,1%.

«Украинский выбор» сообщал, что в 2017 году уровень теневой экономики снизился до 33% ВВП. 

Напомним, Украина может оказаться в списке офшорных стран Евросоюза.

Ранее Гройсман заявил, что государственный долг страны является «бременем каждой украинской семьи».

 



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