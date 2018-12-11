Рост экономики Украины наблюдается 11 кварталов подряд, — Гройсман — РБК-Украина

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Однако премьер отметил, что этого роста недостаточно для решения исторических проблем

Рост экономики Украины наблюдается 11 кварталов подряд. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса», сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Однако глава Кабинета министров отметил, что этого роста недостаточно для решения проблем.

«Мы имеем 11 кварталов подряд экономический рост. Это хороший сигнал, но мы понимаем, что этого недостаточно для решения исторических проблем. Мы можем расти на уровне 5-7%. А выгодоприобретателем этого роста должен стать украинский народ», — сказал он.

Гройсман также напомнил, что в следующем году заработают Фонд поддержки инноваций с объемом финансирования 300-350 млн гривен, Фонд энергоэффективности, бюджет которого составит около 14 млрд гривен, продолжится работа над запуском экспортно-кредитного агентства. Также будут продолжены программы секторальной поддержки, в том числе по льготам при модернизации производства.

Напомним, ранее премьер-министр подчеркивал, что, несмотря на введение военного положения, оснований для экономического кризиса в Украине нет.

РБК-Украина также сообщало, что прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 октября 2018 составили 31 973,6 млн, что на 367,2 млн долларов больше, чем на начало года. Кроме того, капитальные инвестиции за 9 месяцев выросли на 19,9%.

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