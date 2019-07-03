Рост экономики Украины – Кубив перечислил задачи

3 июля, 16:53 Просмотров:

Заявление Кубива прозвучало в ходе международной конференции в Торонто

Степан Кубив (в центре) на конференции в Торонто. Фото: Степан Кубив / Facebook.

Украина демонстрирует уверенный экономический рост, но его темпы слишком медленные для полноценных изменений в стране.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на встрече в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто (Канада), информирует 3 июля пресс-служба Минэкономразвития.

«Чтобы экономический рост был более динамичным, следует обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в энергетике, агроиндустрии, инфраструктуре, финансовом секторе, а также обеспечить условия для развития частного бизнеса: дерегуляцию, защиту прав собственности, верховенство права, справедливую судебную систему, эффективные антикоррупционные меры», – сказал он.

Кубив добавил, что сейчас Украина реализует несколько стратегических задач, которые требуют поиска действенных инструментов для ускорения экономического роста и реформ.

«Цифровизация – это мощный стимул для развития городов, создание «смарт» инфраструктуры, медицины, государственных сервисов. А еще цифровые сервисы – это дополнительные 7-8% к росту ВВП Украины ежегодно», – подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее новости «Сегодня» сообщали, что рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В регуляторе объясняют замедление темпов роста экономики как внешними, так и внутренними факторами, среди которых есть и политическая турбулентность.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в этом году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, правительство будет инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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