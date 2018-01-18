Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, в банке не исключают, что Украина может выйти на ежегодный рост в 4% уже в 2019—2020 годах. Впрочем, аналитики банка ожидают, что в 2018 году валовый внутренний продукт Украины вырастет на 3,5%.

«Рост на 4% в год является для Украины достаточно реальным, Украина имеет для этого потенциал, но этого не будет без реформ, которые должны стимулировать инвестиции и продуктивность», — заявила представитель банка.

При этом инфляция должна замедлиться до 7%, дефицит бюджета — сократиться до 2,5% ВВП, а государственный и гарантированный государством долг остаться на уровне около 85% ВВП.

К факторам, которые могут повлиять на украинскую экономику в ближайшие годы, аналитики Мирового банка относят не только ход реформирования всех сфер жизни, но также геополитическую напряженность в регионе и интенсивность российско-украинского конфликта на Донбассе.

Ранее Всемирный банк в прогнозе на 2018 год гарантировал, что темпы роста мировой экономики ускорятся и выйдут на докризисный уровень.

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