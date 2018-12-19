Рост экономики Швейцарии скромнее, чем ожидалось — SWI swissinfo.ch — swissinfo.ch

По данным SECO экономика страны в 2018 году покажет рост в 2,6%, тогда как ожидался рост на уровне в 2,9%.

(Keystone)

Эксперты Государственного секретариата по делам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft — SECOВнешняя ссылка, структурное подразделение Минэкономики и научных исследований Швейцарии) ожидают, что экономика Конфедерации в 2019 году вырастет, но в заметно меньших, чем ожидалось, масштабах. Еще в сентябре они исходили из роста в 2,0%, но теперь свои прогнозы они скорректировали в сторону понижения, исходя их эффективного роста в 1,5%. В 2020 г. рост снова должен добраться до 1,7%.

Что касается уходящего года, то и здесь прогнозы выглядят не настолько позитивно. По данным SECO экономика страны в 2018 году покажет рост в 2,6%, тогда как ожидался рост на уровне в 2,9%. Такую негативную корректировку эксперты Секретариата объясняют резким торможением и даже прекращением роста в третьем квартале. Тогда, напомним, рост даже составил отрицательную величину в 0,2%.

Эксперты SECO исходят из того, что, поле слабого третьего квартала, экспортная промышленность, а также отрасли экономики, ориентированные на внутренний рынок, смогут вернуться в зону умеренного роста, однако до солидных показателей начала-первой половины 2018 года им уже не добраться.

Ситуация в области заработной платы тормозит рост

Как указывают дальше эксперты, начиная с 2019 года мировая экономика войдёт в фазу «конъюнктурной нормализации» после мощной фазы роста в 2017 и в 2018 годах. На этом фоне экономика Европы, скорее всего, притормозит свой рост в более заметном, чем предполагалось еще в сентябре, масштабе.

Обычно сильным импульсом к развитию промышленности выступает частный потребительский спрос, но на сей раз рассчитывать на него не приходится, с учетом более чем скромного роста зарплат и покупательной способности в условиях цифр инфляции со знаком плюс.

Эксперты SECO предупреждают дальше, что возможное обострение «торговой войны» США и Китая способно вообще перечеркнуть все прогнозы, в любом случае разногласия Пекина и Вашингтона способны весьма негативно воздействовать на состояние глобальной промышленной конъюнктуры и перспективы развития мировой торговли.



Подготовил: Игорь Петров.

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