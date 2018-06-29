Рост числа пользователей и новые сервисы. Почему акции Alibaba подорожают
Alibaba продолжит улучшать финансовые показатели, считают эксперты ИК Фридом Финанс». Драйверами роста станут увеличение числа клиентов и новые сервисы интернет-ретейлера.
Alibaba
BABA
$220
(+19,27%)
Прогноз
29 июн 2019
К дате
Фридом Финанс
Аналитик
45%
Надежность прогнозов
Акции одной из крупнейших в Китае интернет-корпораций, основной бизнес которой сконцентрирован вокруг онлайн-ретейла, интересны для долгосрочных инвесторов, отмечают эксперты ИК Фридом Финанс».
Alibaba продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. По итогам прошедшего квартала китайский интернет-ретейлер сообщил об увеличении квартальной выручки на 61%. При этом существенный рост показала выручка в сфере облачных вычислений, которая увеличилась на 103%. Число активных покупателей в Китае также возросло, достигнув 552 млн человек (+22% в годовом исчислении).
Аналитики ИК «Фридом Финанс» ожидают, что Alibaba и дальше продолжит наращивать финансовые показатели. А драйверами выступят как развитие смежных сфер (таких как электронная коммерция и реклама), так и непрофильные направления (например, виртуальная реальность и облачные технологии).