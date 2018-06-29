Рост числа пользователей и новые сервисы. Почему акции Alibaba подорожают

Рост числа пользователей и новые сервисы. Почему акции Alibaba подорожают

Alibaba продолжит улучшать финансовые показатели, считают эксперты ИК Фридом Финанс». Драйверами роста станут увеличение числа клиентов и новые сервисы интернет-ретейлера.

Alibaba

BABA

$220

(+19,27%)

Прогноз

29 июн 2019

К дате

Фридом Финанс

Аналитик

45%

Надежность прогнозов

Акции одной из крупнейших в Китае интернет-корпораций, основной бизнес которой сконцентрирован вокруг онлайн-ретейла, интересны для долгосрочных инвесторов, отмечают эксперты ИК Фридом Финанс».

Alibaba продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты. По итогам прошедшего квартала китайский интернет-ретейлер сообщил об увеличении квартальной выручки на 61%. При этом существенный рост показала выручка в сфере облачных вычислений, которая увеличилась на 103%. Число активных покупателей в Китае также возросло, достигнув 552 млн человек (+22% в годовом исчислении).

Аналитики ИК «Фридом Финанс» ожидают, что Alibaba и дальше продолжит наращивать финансовые показатели. А драйверами выступят как развитие смежных сфер (таких как электронная коммерция и реклама), так и непрофильные направления (например, виртуальная реальность и облачные технологии).

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