Россию заставляют простить $ 3 миллиарда Украине

России придется простить долг Украине в $ 3 млрд., если Верховный суд Великобритании займет сторону Киева и примет во внимание политический аспект заимствования. Одновременно может быть создан прецедент, после которого российские компании практически со стопроцентной вероятностью будут вынуждены оставлять требования к своим западным партнерам без удовлетворения.

Россия подала апелляцию по иску Киева. Напомним, в декабре 2014 года российское правительство предоставило кредит режиму Виктора Януковича, который был направлен в украинскую казну и использован уже новой властью для бюджетных нужд. Совет директоров МВФ признал долг суверенным, то есть подлежащим выплате именно со стороны украинского государства. Высокий суд Лондона также признал, что Киев обязан вернуть деньги Москве. Позже Апелляционный суд Англии подтвердил это решение, но признал, что ссуда была взята под давлением России.

Сейчас Верховный суд Великобритании начал заново подробное рассмотрение дела. Киев настаивает на том, что кредит был взяткой Януковичу за отказ от евроинтеграции. И если доводы украинской стороны будут приняты, то Россия лишится возможности получить свои деньги назад — решение не будет подлежать обжалованию.

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Есть вероятность, что политическая подоплека перевесит правовые доказательства. В этом случае неизбежно встанет вопрос, можно ли в принципе российской стороне добиваться справедливости на Западе.

Профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков считает, что если Россия проиграет суд, можно будет говорить о конце выстроенной системы мировых финансов:

— Если доводы Украины будут приняты, то можно будет сказать, что мировой финансовой системы больше не существует. Любая система держится на правилах, которые едины для всех. Получится, что некоторым странам можно не платить по долгам. Как же тогда вести расчёты, торговать?

Я не думаю, что в Лондоне будет принято решение против России. Однако мы видим определенные признаки того, что право перестает работать. Вот сейчас блокируют поставки иранской нефти, вводят санкции против Ирана, причем не дается никаких внятных объяснений. Государство ставят в положение, когда оно должно доказывать свою невиновность, что само по себе абсурдно. И мы знаем, что американское право не признает никакой другой юрисдикции, кроме собственной.

Сейчас, скорее всего, мы будем наблюдать образование двух правовых контуров. У стран БРИКС будет своя система права и доказательств, а у несостоявшегося трансатлантического партнерства — своя.

— Если бы дело было только в украинском долге, то имело бы смысл говорить об объективности международных судов. Однако мы знаем целый ряд подобных разбирательств, — напоминает ведущий эксперт центра военно-политического анализа МГИМО Михаил Александров. — Сейчас в Швейцарии суд наложил арест на дивиденды структур газопровода «Северный поток — 2». То есть они не могут выплачивать деньги «Газпрому». Деньги накапливаются на каких-то счетах, а использовать их нельзя. Накладываются ограничения на российских предпринимателей. Среди них есть, наверное, жулики, но ведь есть и честный бизнес.

И мы видим: куда не обращайся, это бесполезно. Политическая целесообразность берет вверх над правом. И встает вопрос, можно ли вести нормальный бизнес с Западом? Ведь в любом деле могут наложить арест на имущество, заморозить счета и при этом ничего доказать будет невозможно.

«СП»: — И что же делать в этой ситуации?

— На мой взгляд, надо в принципе минимизировать финансовые отношения с Западом, чтобы лишний раз не ставить российские активы под удар. Потом можно вести бизнес по принципу, когда нам вначале платят, а мы потом поставляем, или нам вначале поставляют товары, а мы платим потом.

Другой вариант — создавать свой собственный экономический контур. Всё-таки большинство стран мира не участвует в санкционной политике. Надо активнее сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии, Африки, развивать сотрудничество с Китаем, Индией, внутри Евразийского экономического союза. Но для этого надо работать, заключать соответствующие соглашения, а не сидеть и ждать, что финансовые механизмы возникнут сами по себе, стоит лишь российскому президенту поговорить об этом.

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«СП»: — Может, действительно не стоило давать деньги режиму Януковичу?

— Самое интересное, что против этого кредита в $ 3 млрд. — все были против. Даже премьер Дмитрий Медведев высказывал опасения, стоит ли давать средства Януковичу. Но решили, что Украина это братская страна, которой надо помочь. Вот и помогли.

Россия постоянно раздает большие кредиты Белоруссии, Киргизии, странам Африки, потом многие долги прощают. Это весьма странная политика.

Мы вообще странно развиваем отношения с Европой. Например, согласовали «Северный поток — 2». Газопровод нужен, чтобы поставлять газ в Европу и не зависеть от Украины. Европа сама в нем заинтересована. Но сколько вокруг этой «трубы» уже копий сломано! Если из-за Украины мы не можем после 2019 года поставлять газ, то наступит форс-мажор. Не хотите этого? Тогда либо не мешайте тянуть «трубу» либо стройте терминалы для приема дорогого американского сжиженного газа. Но это будут уже ваши проблемы.

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