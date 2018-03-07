Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики

Экономические новости, 07.03.2018

Россия в ближайшие годы станет единственной крупной развивающейся экономикой, увеличивающей свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни. Такой прогноз дает Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в предварительной версии доклада «Долгосрочные перспективы: сценарии — 2060».

В начале 2000-х на фоне 10-кратного взлета цен на нефть ВВП на душу населения в России рос на 6% в год, опережая на 0,4 процентного пункта среднемировой уровень (5,6%) и втрое — показатели «коллег» по БРИКС в лице Бразилии (1,9%) и ЮАР (2,1%), информирует news.eizvestia.com.

Но стагнация нефтяных котировок и консервация сырьевой экономической модели уже в 2010-х ограничили потенциал роста в РФ уровнем в 1,5% ежегодно — втрое ниже среднемирового (4,6%). Без структурных реформ эта планка снизится еще вдвое — до 0,7%. А далее экономика РФ в пересчете на душу населения не сможет расти быстрее, чем на 0,9% в год, считает ОЭСР. Это вдвое ниже, чем мир в среднем (2%), в 2,5 раза — чем страны БРИКС (2,4%).

В результате Россия станет единственной попавшей в исследование страной, у которой уровень жизни продолжит падать относительно США: сейчас российский ВВП на душу населения составляет 42% от американского и снизится до 40%.

Читайте: «Черный лебедь экономики РФ»: Нефтяная идиллия близится к финалу

Турция, у которой уровень жизни сейчас сравним с российским, за тот же период сможет поднять его вдвое — почти до 80% от американского. Индия увеличит ВВП на душу населения вчетверо и к началу 2060-х сравняется с РФ.

ОЭСР рассчитывает темпы роста на душу населения, но на России его численность сильно меняться не будет, снизится лишь экономически активная его часть, если не повысят пенсионный возраст. Поэтому приведенные для РФ цифры можно отнести в целом в потенциальной динамике ВВП, указывает глава аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов.

Фактически Россию называют «главным аутсайдером мировой экономики», делает вывод он: «Столь радикальное ухудшение оценок — это оглушительный и крайне неприятный сюрприз».

Читайте: Мировая экономика активно зашагала вперед

Чтобы ускорить рост, нужно повышать производительность труда и реформировать госуправление, предлагает ОЭСР: бороться с коррупцией, совершенствовать правоохранительную и судебную систему, повышать эффективности госслужбы, что при имперском правлении невозможно.

По показателям верховенства права — Россия худшая среди стран БРИКС, говорится в докладе.

Рост производительности невозможен без повышения конкуренции, указывает Тремасов: в России же экономику взяло в тиски государство, и происходит «разбазаривание капитала»: инвестиции не создают новой добавленной стоимости, а какие-то и вовсе вносят и отрицательный вклад.

Программа перевооружения армии съела 20 триллионов рублей за последние 10 лет, а ее новый вариант потребует еще 22 триллионов. В федеральном бюджете, по данным Минфина, 40% всех расходов — 6,4 трлн рублей — уходит на содержание армии, полиции и аппарата чиновников, численность которого с 1995 года раздулась более вдвое — с 2,5 до 5,5 млн человек.

Кремлевский лузер Владимир Путин потребовал увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к 2024 году. По сути власть хочет, чтобы состоялись два чуда одновременно — сверхбыстрый рост экономики и гигантская экспансия в вооружениях, указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

«Таких примеров история, кажется, еще не знала, разве что мы все станем южными корейцами по качеству и интенсивности труда и образования», — резюмирует он.

В данный момент Вы читаете новость «Россию назвали главным аутсайдером мировой экономики». Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com





Источник